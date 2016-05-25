Çikolata tutkusu



Çikolataya duyulan isteği kesinlikle bir tutku olarak tabir etmek sanırım çok doğru bir seçim olacaktır. Zira günümüzde milyarlarca insan aynı tutkuyla ve beyinlerinden gelen aynı mutluluğu tekrar yaşama istenciyle çikolata yemeye ve mutlu olmaya devam ediyor. Ağzınıza attığınız anda ve ya kaşıklamaya başladığınız vakit yüzünüzde oluşacak mutluluğu size verebilecek başka bir gıda da yoktur tahminimce. İşte bu yüzdendir ki bu özelliği ile bile efsane olmayı hak etmiş çikolata besin değerleri ve yararları olarak da hem yüzünüzü hem vücudunuzu güldürmeye devam edecek gibi görünmektedir. Özellikle içerdiği antioksidan oranı en fazla olan gıdadır dersek yanlış yapmayız sanırım. Zira antioksidanlar sistemimizin hastalıklarla mücadele etmesinde hayati bir öneme sahiptir.



Tüm bunların yanında karıştırmamız gereken her zamanki gibi taklitçilerdir. Tüm bu mucize tadın elbette ki sizi kandırmak isteyenlerin bir oyuncağı olacağı da bellidir. Bu sebeple gerçek çikolatahem tat olarak hem kalite olarak kendini belli ettiği gibi taklitleri arasından da rahatlıkla sıyrılarak hak ettiği değeri görmektedir. Ağzınızda bıraktığı o eşsiz tat ve tüm bunların dışında verdiği enerji ile tüm mevsimlerin vazgeçilmez yan gıdası olarak çikolata bir vazgeçilmezdir insanoğlu için. Kullanımda ki rolü neredeyse üç bin yıllık bir tarihe sahip olan bir bitkinin acı dahi olsa doğru değerlendirildiği zaman nasıl mükemmel tatlı bir lezzete dönüşebileceğinin de kanıtıdır.



Geleneklerimize de yerleştiği üzere en önemli davetlerimize giderken örneğin kız istemek gibi yanımızda her zaman çikolata vardır. Bir kutlama anında açılışta ya da üzüntüde dahi çikolata vazgeçilmez yoldaşımız ve sığındığımız limandır. Kurumsal çikolata hizmetleri sunan yerlerde size bunları en iyi şekilde ifade edilmeniz için birçok çeşitli seçenek sunarak hizmet etmektedirler.

Bir diğer etkili yolu ise yapılan araştırmalara göre çikolata yemenin afrodizyak etkisidir. Ki bu etki genelde aşık olduğumuz durumlarda ortaya çıkmaktadır. Yani buradan hareketle kabaca diyebiliriz ki çikolata zarif bir aşkın hissettirdiği duygu yoğunluğunda bir yiyecektir ve elbette yemeye başladıktan sonra ayrılmanız da çok zor olacaktır. Tüm bunlardan sonra hem kendinizi hem sevdiklerinizi mutlu etmenin yolunun bir kutu çikolatadan geçtiğini bilmek sizi daha da mutlu kılacaktır.