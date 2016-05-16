Cinsellikle Bulaşan Virüslere Karşı Testler

Cinsel yolla bulaşan bazı virüsler hastalıklar hepinizin korkulu rüyası olmuştur. Sizler de gerekli testleri yaptırarak erken tanı sayesinde gerekli tedbirleri alabilirsiniz. Gonore cinsel yolla bulaşan yaygın bir hastalıktır.

Penis vajina ve anüs yoluyla bulaşabilmektedir. Sizler de bu hastalıklardan gonere testi sayesinde erken tanıyla gerekli önlemleri alıp tedavileri olup kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda diğer bulaşıcı hastalık olan frengi de aynı şekilde cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır.

Bunun içinde gerekli testler laboratuvarlar tarafından gerekli incelemeler ve testler yapılmaktadır. Hiv virüsü de insanın bağışıklık sisteminin gücünün azalarak hastalık oluşturduğu bir virüs olup bu virüsün son zamanlarına doğru da neden olduğu sendromda aidsle sonuçlanmaktadır.

Ayrıca hiv virüsü kan yolu ve cinsel temasla da bulaşabilmektedir. Sizler de gerekli tedavileri gerekli testleri yaptırarak sizler de bazı virüslerden bazı hastalıklardan özellikle cinsel yolla bulaşan virüslerden gerekli testleri yaptırarak sizlerde erken tanı sayesinde kurtulabilirsiniz. Gerekli tahlilleri yaptırmak sizler de sağlıklı bir birey olmak istiyorsanız: http://www.gelisimlab.com.tr adresinden güvenle ve her zaman ulaşabilirsiniz.