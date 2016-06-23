CİNSİYET SEÇİMİ VE EMBRİYO DONASYONU

Tüp bebek yönteminden farklı olan embriyo donasyonu anne ve baba olması imkânsız olan çiftlerin başvurduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle anne hücresinin ya da baba hücresinin ya da çiftlerin her ikisinin gebeliği sağlaması için bütün koşulların yetersiz olması gerekmektedir. Uygulanan tüm kısırlık tedavi yöntemleri ve sonrasında uygulanan tüp bebek yöntemi cevap vermemiş ve bu durumda embriyo donasyonu yapılması söz konusudur. Anne adaylarında yumurta üretiminin olmaması gibi çok ciddi kısırlık durumları karşısında uygun bir döner bulunarak yumurta elde edilir. Genellikle 18-20 yaş arasındaki genç bayanlarda ve yumurtasız sağlıklı olan bayanlarda elde edilen bu yumurtalar laboratuvar ortamında babanın spermiyle dördüncüyü dönüştürülerek anne adayına nakledilir. Ya da baba adayındaki sperm sayısının gebeliğin gerçekleştirmeyi yetersiz olduğu durumlarda genç bir donörden sağlıklı spermler alınarak anne adayının yumurtalarıyla laboratuvar ortamında döllenerek embriyoya dönüştürülür ve daha sonra anne adayına nakledilir.

Kıbrıs tüp bebek tarafından anne ve baba adayının çocuk sahibi olmuş olması ya da ilk kez çocuk sahibi olacaklarını göre herhangi bir farklılık gözetilmeden cinsiyet seçimi yapılabilmektedir. Bu uygulamada başarı oranı yüzde 99 gibi çok yüksek bir orandır. Anneden alınan yumurtalar ve babadan alınan spermler laboratuvar ortamında döllenerek olgunlaşmayı bırakılır. Üçüncü günün sonunda olgunlaşmış olan videolar içerisinden hangi cinste istedik isteniyor ise uygun olanı alınıp Anne rahmine mikroenjeksiyon yöntemiyle enjekte edilir. Cinsiyet seçim için öncelikle tüp bebek uygulaması yapılması gerekir.

Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerinde yasal olarak gerçekleştirilen cinsiyet seçimi Avrupa ülkelerinin pek çoğunda yasak olup ayrıca tedavi sürecindeki ilaçların pahalı olması ve Tedavinin pahalı olması nedeniyle il Kıbrıs'ta daha fazla uygulama alanı bulunmaktadır. Tüp bebek uygulamalarında başarılı işlere imza atmış olan Kıbrıs tüp bebek merkezlerinde aynı şekilde cinsiyet seçimi için yapılan uygulamalardan çok yüksek başarılar elde edilmektedir. Cinsiyet seçimi ile yapılan tüp bebek uygulamalarında yüzde 99 gibi çok büyük bir oranda başarı sağlanmakta ve pekçok çift bebeklerinin cinsiyetini belli oldu bir gebelik için Kıbrıs tüp bebek merkezlerinde bu uygulamayı gerçekleştirmektedir.