Daha Güzel Bir Gülüş İçin Zirkonyum Diş

Zirkonyum Diş porselen protezlerin ya da köprülerin altına kullanılan geleneksel gri metal yerine seçilebilen beyaz alaşımdan yapılır. Görüntü kaygısı ile yapılan beyazlatma işlemlerinin işe yaramamasına neden olan ileri derece renk bozukluklarında ya da diş teli ile tedavi edilmemiş ayrık veya çarpık dişlerin ve kırılmış tedavi edilemeyen dişlerin tedavisinde kullanılabilir. Pek çok kez gülüş görüntüsünü düzeltmek için zirkonyum dişlerden faydalanılır.

En Uygunu İmplant Diş Fiyatları

İmplant tedavisi diş kaybetmiş kişilere önerilir. Protez şekilde yapılmış bir dişin ağıza takılması durumunu ifade eder.

· Diğer protezlerin aksine doğrudan çene kemiğine takılır

· Doğal dişi en çok andıran tedavi türüdür

· Ağızda 30 yıla kadar dayanmaktadır.

Bu şekilde bakıldığında İmplant Diş Fiyatları oldukça uygundur çünkü çoğu zaman başka bir tedavi gerektirmeden uzun süreler kullanılmaktadır.

Acıya Çözüm Kanal Tedavisi

Kanal Tedavisi demek diş çürüğünün ilerleyerek dişin ortasında bulunan damar ve sinir ağını tutan pulpaya ulaşmış olması demektir. Bu durumlarda kanal tedavisi en nitelikli çözümdür. Er türlü çözüm için www.confident.net üzerinden bilgi alabilirsiniz.