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Dayanıklı Prefabrik Yapılar

Günümüzde prefabrik yapılara olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır.

28 Temmuz 2016 Perşembe 01:11
Dayanıklı Prefabrik Yapılar

 Bunun en büyük sebebi Prefabrik yapıların uygun maliyetli oluşlarıdır. Betonarme yapılara oranla oldukça uygun maliyetleri bulunan prefabrik yapılar kolay bir şekilde inşa edilebilmektedir. Hızlı inşa süresi ve dayanıklı oluşları da diğer bir tercih sebebi olmaktadır.

Konteyner Yapı Çözümleri

Prefabrik yapılardan daha uygun maliyetli olan taşınabilme özelliği bulunan konteyner yapılarda çok ilgi görmektedir. Önemli bir yapı alternatifi olan Konteyner yapılar uygun maliyetleri ile de ilgi görmektedir.

·        Oldukça kolay bir şekilde kurulan ve sökülebilen yapılardır.

·        Farklı kullanım amaçlarına uygun yapıdadırlar.

·        Üretiminde özelleştirmeler yapılarak çok daha farklı alanlarda kullanımı da sağlanabilmektedir.

Hafif Çelik Yapı Kullanımı

Yapılar genel olarak betonarme olarak inşa edilseler de Hafif Çelik Yapı kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Hafif çeliğin kullanıldığı yapılar daha esnek ve daha dayanıklı olmaktadır. Bu sebeple de depreme daha dayanıklı yapılardır. Yapılar ve inşaat sektöründeki detaylı bilgileri prefabrikyapi.com adresindeki internet sitesinden almanız mümkündür. Özellikle prefabrik yapılar için en önemli çözümleri bu sitede bulabilirsiniz.

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