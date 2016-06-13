Define arama ve define işaretleri konularında arayış içerisinde iseniz doğru yere hoş geldiniz. Tdk'ya göre define toprak altına gömülerek saklanılmış değerli şeyler, para, gömü anlamı taşımaktadır. Definecilikte ve arkeolojide kazıya başlanmadan önce define işaretleri, yüzey yapısı, yüzey işaretleri değerlendirilir. Geçmiş toplumlarda yaşayan insanlar, toplumlarının inançlarına göre yaşadıkları yerlerde ya da yaşadıkları yerlerin yakınlarında izler, değerli eşyalar bırakmışlardır. Bu izlerde zamanla bulunduğu yapıya, doğal olaylara göre değişkenlikler olabilir.

DEFİNE NASIL ARANIR? DEFİNE NEREDE ÇIKAR?

Önceden müdahale edilmiş define alanlarında bozulmuş olan orijinal tabaka belli olabilir. Bitkilerin boyları, sap kalınları orijinal haline göre daha farklı yapıdadır. Önceden müdahale edilmiş define alanlarında toprak daha yumuşak olduğu için kazılması da daha kolaydır. Toprağın rengi, bitki örtüsü gibi ipuçları bir bölgede define olup olmadığının işareti olabilir. Şayet sizler de

· Define bulma yöntemleri

· Define arama yerleri

· Define bulma şifreleri

· Define bulunabilecek yerler

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Halk arasında define denilince akla ilk olarak toprak altında küp içerisinde çil çil altın gelir. Fakat define sadece toprak altında yer alan, geçmişte yaşamış topluluklardan kalan altın değildir. Medeniyetlere ait olan toprak altındaki eşyalar, parçalar en az altın kadar değerli olabilir. Hatta paha biçilemeyen eserler dahi bulunabilir. Peki nerelerde define olur? Define nasıl bulunur? Define aramak için öncelikle define aranacak olan alanın belirlenmesi gerekir. Bunun için geçmişte acaba nerede yaşamışlardır? Sorusunun cevaplanması gerekir. Doğru yer çok önemlidir. Bir yerin yaşam alanı olabilmesi için doğal olarak orada su bulunması gerekir. Büyük su birikintilerinin kenarları define aramak için uygun olabilir. Define ve define işaretleri konularındaki arayışlarınız için definesohbeti.com sitesine giriş yapabilirsiniz

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