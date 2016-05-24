Depolama Raf Sistemleri

Günümüzde firmalar için evraklarını, arşiv sistemlerini, muhasebe kayıtlarını ya da hafif / ağır malzemelerini gereksiz yer kaplamadan, yığıntı oluşturmadan estetik bir şekilde ve minimum yer kaplatıp maksimum yer kazanarak depolama imkanı sunan bir çok depo raf sistemi vardır. kumaşlar için kumaş ve askılık raf sistemleri kumaşlarınızın veya askılıklarınızın ölçülerine uygun üretilen raf sistemidir . kumaşlarınızı top şeklini bozmadan koyabileceğiniz 18 mm suntayla veya saç tablayla üstünü kapatma imkanınızın olduğu bu raf sisteminde 27 mm boru aparatı ile kullanımı oldukça kullanışlıdır.

Çelik raf sistemleri kullanılacağı alana göre en uygun çözümler sunan ve aynı zamanda fiyat açısından diğer raf sistemlerinden daha uygun maliyetli raf sistemleridir. Talebe göre ölçülerin belirlendiği ve yine talebe uygun boyanarak müşteri zevkine uygun bir çözüm sunan çelik raf sistemleri yaşam alanımıza en uygun olan raf sistemlerinden biridir. Çeşitli ölçülerde yapma imkanının yanı sıra taşıma ve montaj aşamasında da kullanıcı açısından en rahat çözümleri sunmasıyla tercih edilebilirliğini arttırmıştır. Duvara monte edilme özelliği de olan bu raflar daha az yer kaplaması ve raf kurulması öncesinde fizibilite çalışmasına imkan vermesiyle, önceden planlama imkanıyla fire oranını sıfıra indirir. bu da fiyatının daha düşük olmasını sağlar. Müşteri isteğine uygun depo raf sistemine de dönüşebilen çelik raf sistemi kendi teknolojisi sayesinde depolama alanında müşterinin ihtiyaç duyduğu düzeni sağlar. Titiz işverenler için en iyi çözüm olan çelik raf sistemleri firesiz geri dönüşüm özelliği haricinde sağlam olması, işçilik den tasarruf sağlaması nedeniyle ekonomik durumdadır. Kullanım ömrü de en uzun olan raf sistemi olan çelik depo raf sistemleri deformasyonun fazla olduğu kamu ya ait kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektör deki kurum ve kuruluşlarda da tercih edilmektedir.

Mağazalar ın arşivleme sistemleri için ve evrak sirkülasyonun çok fazla olduğu alanlarda en uygun çözüm olan arşiv ve civatalı raf sistemlerinin yanı sıra ağır yüklerin veya paletli ürünlerin depolanması için paletli ve ağır yük depo raf sistemleri de müşteriye uygun çözüm sunmaktadır. Palet rafı ayak derinliği diğer rafların standart palet ölçülerine göre 105 cm olması seri ve emniyetli yük boşaltımına imkan sağlamasıyla öne çıkan depo raf sistemidir.