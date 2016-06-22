DERİ SANDALYELER VE MOBİLYALARIN TEMİZLİĞİ

Mobilyalarınızın rengini ilk aldığınız günkü gibi korumak istersiniz değil mi? özelliklede özenerek aldığınız deri koltuk ve sandalyelerin yine aynı kalite ve görüntüsünü kaybetmemesini istemekte son derece haklısınız. Deri sandalye temizliğinde neler yapmanız gerektiği ve neye dikkat etmeniz gerektiğini de bu doğrultuda değerlendirmek istedik. İstediğiniz ve amaçladığınız belli iken çözümün de tamamen amaca uygun olması gerekmektedir. Bunun için bazı ipuçlarını sizinle paylaşıp bu konuda sizlere yardımcı olmak istedik. Böylece deri koltuk ve deri sandalyelerinizi doğru bir şekilde kullanmış ve doğru teknikleri kullanarak temizlemiş olacaksınız.

Öncelikle deri sandalye ve deri koltuklarınız için de düzenli bir temizlik yapmayı ihmal etmeyin. Bununla birlikte leke oluşumunu kalıcı hale getirmemek için hemen bir madde kullanarak sert bir şekilde temizlemeye çalışmaktan kesinlikle kaçınmalısınız. Zaten en büyük yapılan yanlışlardan biri de budur. Bunu önlemek için de önce lekeyi yüzeysel bir şekilde sildikten sonra deri temizleyici temizlik malzemeleriyle yavaş ve bastırmadan temizlemelisiniz. Kolaylıkla bulabileceğiniz bu malzemeleri kullanma talimatına uygun bir şekilde kullandığınızda ise deri sandalyelerinizi ve deri koltuklarınızı yıpranmaktan koruyarak temizlemiş olacaksınız. Diğer bir yöntem olarak da arap sabunu ve ılık su ile yapacağınız karışım yardımı ile hem genel temizliğinizi hem de leke çıkarma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Eskiden bu yana arap sabununun iyi ve çok etkili bir temizlik ürünü olduğu bilinmektedir. Arap sabununun hem jel kıvamında olanını bulabilirsiniz hem de sıvı arap sabunu olarak birçok market reyonunda bulabilirsiniz. Deri mobilyalarınızın temizliği gibi tüm mobilyalarınızın temizliğinde de arap sabununu güvenle kullanıp herhangi bir renk kaybı ve yıpranma yaşamamanız çok güzel bir avantajdır. Deri mobilyalarınız önemli sandalyeci yöntem ve fırsatları ile daha bakımlı ve çok daha uzun ömürlü olacaktır. Deri koltuklarınıza ve deri mobilyalarınıza oldukça güzel bir temizlik yapmış olacaksınız. Deri koltuklar kumaş koltuklara oranla çok daha hassas olduğu için kumaş koltuklara uygulanan temizlik ürünleri ve temizlik yöntemlerinden kaçınmanız gerekmektedir. Beyazlatıcı deterjan ve kimyasallar da geri dönüşü olmayan renk değişimi ve yıpranmalar gibi zararlar verecektir.

Deri koltuk ve sandalye temizliğinde bu temizlik tekniklerine dikkat etmenin büyük faydasını göreceksiniz. Deri sandalyeler ve tüm deri mobilyalarınız daha az kullanılmış izlenimi verecektir. Gereksiz yıpratma ve eskitme işlemlerinden kurtulmuş olacaksınız. Artık güvenle tüm mobilyalarınızı temizleyebilirsiniz. Çünkü hangi yöntemleri kullanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Tüm deri mobilyalarınızı en güzel şekilde güzel günlerde kullanın.