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Detaylı Ultrason Teknolojisi

Ultrason için uygun firma

10 Haziran 2016 Cuma 23:42
Detaylı Ultrason Teknolojisi

Ayrıntılı ultrason olarak da bilinen Detaylı Ultrason bebeğini düşünen her hamile kadının yaptırması gereken bir uygulamadır. Hamileliğin 17 – 23 haftaları arasında yapılması uygundur. Bu ultrason sırasında bebeğin tüm bedeni incelenir. Vücudunu herhangi bir yerinde ya da organlarında bir sorun olup olmadığı saptanır. Eğer bir sorun yoksa ultrasonun tekrar yapılması gerekmez.

Kalça Ultrasonu Nedir?

Bir bebeğin doğuştan kalça çıkığının var olup olmadığını öğrenmek amacı ile bebeklere yapılan bir ultrason olan Kalça Ultrasonu radyasyon içermez ve ultrason sırasında bebek herhangi bir ağrı ya da acı hissetmez. Gelecekte oluşabilecek büyük sakatlıkların önlenmesi açısından büyük önem taşıyan bu ultrason bebeklerin aileleri yanlarındayken uygulanır.

En Başarılı Ultrason Ankara Kliniği

Hastalığın teşhis edilip tedavi edilebilmesi için ultrason çok önemlidir. Ultrason Ankara şehrinde bulabileceğiniz en son teknoloji ürünleri kullanan kliniklerden biri olan www.ultrasonklinik.com bebek ultrasonundan, gebe ultrasonuna kadar birçok ultrason çeşidiniz bünyesinde bulundurur. Aynı zamanda ultrasonu gerçekleştiren profesyonel ve deneyimli ekibi ile de adından sıkça söz ettirmektedir.

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