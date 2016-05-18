Devletten Vatandaşa Kolaylık MERSİS

Alınacak üyelik ile kullanılmaya başlanacak olan, kişiye büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu noktada gerek üyelik bilgileri gerekse dijital imza ile giriş yapılabilecek sistemde: yeni bir ticaret kuruluşu oluşturma ya da var olan kuruluşa dair birçok işlemi gerçekleştirme mümkün hale gelmiştir. Bu sebeple oldukça yararlı olan Mersis’i kullanmak, bütün vatandaşların yararına olup; özellikle ticari kuruluşlar, bu sistemi kullandığı takdirde yüksek kolaylıklar kazanacaktır.

Yeni Devlet Kapısı E-DEVLET

Yeni devlet kapısı olan e-devlet , vatandaştan büyük ilgi görmüş fakat halen tam manasıyla kendisinden yararlanılmamıştır. Bu noktada e-devletin kullanımı ile yapılabilecek bazı işler, şu şekildedir:

, vatandaştan büyük ilgi görmüş fakat halen tam manasıyla kendisinden yararlanılmamıştır. Bu noktada e-devletin kullanımı ile yapılabilecek bazı işler, şu şekildedir: · 4A Emekli aylık bilgisi ile emekli aylığı noktasındaki her türlü bilgiye ulaşabilmek mümkün.

4A Emekli aylık bilgisi ile emekli aylığı noktasındaki her türlü bilgiye ulaşabilmek mümkün. · 4A Hizmet dökümü ile işe giriş tarihini, yatırılan birimi ve ne kadar pirim yatırıldığını öğrenmek mümkün.

Esnaflara Büyük Kolaylık ESBİS

Esnaflara büyük kolaylık getiren Esbis, çok kısa sürede birçok işlemin yapılmasını sağlamaktadır. Bu sistem, gençlerin esnaflığa yaklaşmasına ve var olan esnafların kendisini geliştirmesine yönelik olmuş; sürekli kendisini yenilemiştir.