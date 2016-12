Digitürk Üyeliğiniz Sizi İstediğiniz Yayınlara Ulaştıracaktır

TV kanallarını izlerken her zaman istediğiniz tarzda yayınları karşınızda bulmanız zordur. Elbette bu ifade sadece ulusal TV kanalları için geçerlidir. Yayın akışı içerisinde hemen her tarzda yayınları bulundurmaya özen gösteren kanalların aksine konusu belli yayınları ekran karşısındaki için getiren özel TV kanalları da bulunuyor. Dijital yayıncılıkta Türkiye’nin öncü kurumu olan Digitürk, kendi sahibi oldu kanallarında her zaman izleyici isteklerini yayın içeriklerinde bulunduran TV kanallarını üyelerine sağlıyor. Digitürk ile TV izlemeye başladığınızda hemen her an istediğiniz yayınları karşınızda bulacağınız TV kanallarına da sahip oluyorsunuz. Dizi, sinema filmi, belgesel, spor yayınları bu kanallarla ve digitürk üyeliğinizle her zaman izlenebilir duruma geliyor.

TV izlemelerinizdeki kaliteyi artıracak olan kanalları Digitürk üyeliğinizde bulabiliyorsunuz. İzlemeyi arzuladığınız yayınlara göre satın alacağınız Digitürk paketi sayesinde daha fazla alternatif kanala sahip oluyorsunuz. Digitürk paketleri arasında film, dizi, belgesel, çocuk, eğlence, yetişkin, spor paketlerini bulup istediğinizi seçebiliyorsunuz. Digitürk Film Paketi ile izleyebileceğiniz başlıca kanallar Dİgitürk Moviemax kanalları oluyor. Bu kanallarda her daim ödüllü sinema filmlerini, sinema festivallerinde adından söz ettirmiş ve başarı elde etmiş filmleri, dünya yıldızlarının filmlerini, en son çıkan ve gişede hasılat elde etmiş Türk filmlerini bulabiliyorsunuz. Sinema izleme alışkanlıklarınızda köklü değişim yaşatacak olan bu paket sayesinde belki de evinizin rahatlığında en iyileri izleyecek ve artık sinema salonlarına gitmenize gerek kalmayacaktır. Yine Digitürk kanalları olan Dizimax kanalları sizi dünyaca izlenen seri dizilerle buluştururken, Lig TV kabalları ise Türkiye’de futbolun heyecanını yansıtacaktır. Digitürk bu kanalların dışında belgesel, spor, eğlence, yetişkin kanallarında dünyanın en iyi ve izleyici sayısı en fazla olan TV kanalları ile buluşturuyor. Digitürk üyeleri, sadece ülkemizin değil dünyanın da en başarılı TV kanallarını izleme ayrıcalığını elde ediyor. TV başına geçtiğinizde satın aldığınız pakete bağlı olarak Oscar ödüllü bir sinema filmini, Emmy ödülü almış bir seri dizinin bölümünü, dünyanın takip ettiği bir konseri, heyecanlı ve sizi vahşi yaşamın içine çekebilecek bir belgeseli, bir canlı maç yayını izleme ayrıcalığını Digitürk yaşatacaktır.

Tüm dünyada da ülkemizde olduğu gibi insanlar artık sıradan uydu kanalları izlemenin dışına çıkmak istiyor. Kendi istediği yayınlara ağırlık verecek olan TV kanallarını izlemek için belli ücret ödemeyi göze alıyorlar. Türkiye’de bu hizmeti öncü olarak veren Digitürk kendisini geliştirerek yıllardır yeni üyeler kazanıyor. Artık internet teknolojisi için de adımlar atan Digitürk, pek çok teknolojik imkanı da üyelerine sunuyor. İzle – Öde, Mobil Lig TV, Digitürk Plus üyeliği ile kaydet ve sonrasında izle gibi imkanlar getirilen yeniliklerden sadece birkaçı olarak söylenebilir. Digitürk ile sağlanacak olan pek çok kanalı HD görüntü teknolojisi ile izlerken düşük bir aylık ödemeyle daha keyifli bir TV dünyasına geçiş yaptığınızdan memnun olacaksınız.