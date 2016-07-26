Dil Öğrenimi

Çünkü bazı özel okullar dışında kalan okullarda uygulanan yabancı dil eğitim programları, kalabalık sınıfların ve yetersiz ders saatlerinin etkisiyle yeterli seviyede dil öğrenilmesine mani olabilir. Örneğin haftada 2 saat dil eğitimini 40 kişilik sınıflarda alan bir öğrencinin 10 yılda gördüğü ders saati 700-800 saat olacaktır. Bunu öğrenci sayısına yani 40’a bölerseniz, toplam aldığı ders saatinin ancak 20 saat kadar olduğu kabul edilebilir. Oysa İngilizce kursları tarafından haftada 10-15 saat olarak 10-15 kişilik sınıflarda uygulanan yabancı dil eğitim programı, aynı 20 saatin sadece 4-5 ayda alınmasını sağlayabilir. Dolayısıyla işin matematiğini ve sağlanan imkânların derecesini değerlendirdiğinizde, uygun hazırlanan bir eğitim programı sunan İngilizce kursu tarafından verilen eğitimin çok daha etkili ve başarılı olacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.

Durum böyle olunca, YDS sınavına girmek zorunda olan ya da kendi isteğiyle sınava girmek isteyen kişiler de YDS kursları olarak isimlendirilen yabancı dil kurslarından faydalanmayı tercih edebilirler. Çünkü hem yabancı dil öğrenmek hem de sınavı başarıyla tamamlamak için en uygun yöntem, YDS kursu tarafından sağlanan yabancı dil eğitim programından faydalanmak olacaktır. Böylece okullarda verilen eğitime nazaran çok daha kısa bir süre içinde ve daha etkili şekilde yabancı dil öğrenmek, hatta akıcı bir şekilde yazmak ve konuşmak mümkün olacaktır.