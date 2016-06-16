Dış Cephe Kaplama Sistemleri

Yapılarda özellikle dış cephelerin kaplanması günümüzde çok uygulanan bir sistem olmaktadır. Yapılan kaplama ile yapılarda birçok konuda avantaj sağlanmış olmaktadır. Uygulanacak Cephe Kaplama sistemleri ile ses ve ısı yalıtımının sağlanması özellikle tasarruf edilmesi tercih edilmesinin en büyük sebebi olmaktadır. Bunun yanında yapıların güneş ve yağmur gibi olaylardan korunmasının sağlanması da önemli bir etkendir.

Güvenilir Dış Cephe Kaplama

Cephe kaplamaları konusunda birçok farklı sistemin kullanılması mümkündür. Gelişen teknoloji ile birçok farlı materyalden yapı kaplama uygulamaları üretilmektedir. Bu uygulamalarda yalıtım sağlanması ana amaç olmaktadır.

· Hekim Yapı olarak ürettiğimiz Dış Cephe Kaplama ürünlerinde yüksek yalıtım yapılması sağlanmaktadır.

· Kaliteli ve en güvenilir sistemli cephe kaplamaları firmamız tarafından imal edilmektedir.

· Yalıtımlar yanında ısıya ve yangına karşı dayanıklı oluşları da avantaj sağlamaktadır.

Yapı Kaplama Çeşitleri

Binaların yalıtım ve dayanıklılık konusunda gelişme göstermesi için Yapı Kaplama sistemleri kullanılmaktadır. Bu konuda firmamız en kaliteli ürünleri üretmektedir. Ürünlerimiz ve Hekim Holding hakkında detaylı bilgi alabilmek için www.hekimholding.com adresindeki sitemizi ziyaret edebilirsiniz.