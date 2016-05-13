Diva Kadın Sağlığı Hizmetleri Her Zaman Yanınızda

Bekâret kavramının önemli olduğu için kızların evlenmeden önce cinsel ilişkiye girmemesi gerektiğine inanmaktadırlar. Ailelerin ve genç kızların geldiği Vajinal estetik aslında psikolojik olarak kişiyi etkilemektedir. Zarın zarar görüp görmediğini anlamak için doktor kontrol etmektedir. Muayene sonrasında ortaya çıkmaktadır.
Cinsel deneyim yaşamış kızların veya kaza anında kızlık zarına zarar gelmiş olması kanama sayesinde yaşanmaktadır. Kürtaj operasyonları son yıllarda en çok tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır. Zarın dikilmesi durumunda eski haline kavuşmaktadır.
http://www.divakadin.com/ kızların en çok korktuğu durumlardan biri olan ilk gece olduğu için kızlık zarının dikilmesi ile rahat etmektedirler. Kürtaj Ankara yapılan ameliyata göre fiyatları değişmektedir.
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