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Doğada Çözünür Parçaları Sayesinde Sorunları Minimuma İndirebilen Bio Kalem

Doğada Çözünür Parçaları Sayesinde Sorunları Minimuma İndirebilen Bio Kalem

19 Ağustos 2016 Cuma 00:08
Doğada Çözünür Parçaları Sayesinde Sorunları Minimuma İndirebilen Bio Kalem

Steppen, ürettiği bütün kalemleri doğada çözünür hammaddelerden oluşturmaya 2011 yılında başladı. Doğaya geri kazandırılabilecek, yeşil dostu bio kalem sayesinde plastik atıkları artık doğada yıllarca kalmayacak! Çünkü Steppen, plastik atıklardan kaynaklı çevre sorunlarını minimuma indirmek için yıllardır çaba sarf ediyor.

Tohumlu Kalem ile Bir Kalem Gitsin, Bir Fidan Gelsin!

İçerisinde bulunan tohum haznesi sayesinde toprağa karıştığında tohumların yeşerebilmesine olanak veren, doğaya bir fidan kazandırabilmenizi sağlayacak tohumlu kalem doğanın çok hoşuna gidecek! Steppen aracılığı ile doğaya zarar vermeyen bir kalem satın alın ve doğanın sayısız karşılıksız iyiliğine karşılık siz de bir iyilik yapın.

Çevreye Ayrılan Bütçenin Artırılması İçin Promosyon Kalem Satın Alabilirsiniz

Aslında küçük bir adım olarak görünebilir fakat, alacağınız bir promosyon kalem çevre için çok büyük katkı sağlayacak. Gelirleri çevreye hizmet eden vakıflara bağışlanan promosyon kalemler sayesinde, çevreniz için bir şeyler yapmış olmanın mutluluğunu tadabilirsiniz. Steppen üretimi kalemler için  steppen.com.tr ‘ye uğrayabilirsiniz.

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