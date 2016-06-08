DOMAİN SORGULAMA VE DOMAİN TESCİLİ

Web sitesi kurduysanız, bir web sitesi için en önemli çalışmalardan birinin web sitesine isim vermek olduğunu unutmamalısınız. Web sitenizin uzun yıllar, yani kullanıldığı süre boyunca bu isim ve adresle kullanılacağını unutmamalısınız. Bu nedenle, alan adı yani domain adı alımlarınızda dikkat etmeniz gereken detaylar bulunmaktadır. Domain adı alan adı, yani web sitelerinin isimleri, kimlikleridir. Bu sistem uluslararası anlamda kullanılan ve tüm internet siteleri için düzenlenen bir uygulamadır.
Her sitenin kayıtlı bir alan adı bulunmaktadır. Ülkemizdeki web siteleri için de aynı kurallar geçerlidir. Web sitesinin domain adı saptanmasında, com, web, info, actor, agency, academy, gen.tr gibi domain uzantılarını tercih edebilirsiniz. Bunun yanında xyz gibi yeni nesil ve son derece ilgi çeken, popüler uzantıların alınması da mümkündür. Bir domain adı almadan önce, bunun başka bir wen sitesi tarafından alınmadığından, tescil edilmediğinden ve kullanılmadığından emin olmalısınız.
Aksi takdirde kullanılan bir domain adını almak için boş yere zaman harcamış olursunuz. Ayrıca telif haklarını da unutmamalısınız. Bunun için sitemiz gibi güvenilir adreslerden domain sorgulama
yapabilirsiniz. domain sorgulama
analizi ile hali hazırda kullanılan alan adlarının tespiti sağlanmaktadır. Sitemizde sorgulama çalışmalarının en doğru sonuçlarla yapılması sağlanmaktadır. Gelişmiş analizlerimiz ile hata payımız yoktur. Rahatlıkla analizini yapabilir, kullanılmayan domainleri saptayabilirsiniz.
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