Drd Filo Araç Kiralama İle Tanışın

Drd Filo, Türkiye'de operasyonel kiralama alanında 15 yıldır hizmet etmekte. Bunun sonucunda da emeğinin karşılığını alarak çok büyük yatırımlara imzasını attı.

Drd Filonun Farkı

Drd filo, yerli olması ve halkına hizmette sınır tanımaması onu zirveye kadar taşımıştır. Mesela;

· Yolda kalan müşterilerine yedek araba tahsisi gerçekleştirdi.

· Lastiklerinde sıkıntı çıkanlara hemen yedek lastik taktırdı.

· Araçların kaç kilometre gittiklerini öğrendiği cihaz sayesinde en ufak bir yanlışlıkta müşterileri için hizmete koştu.

Bu yüzden de müşteri memnuniyeti hat safhada ilerliyor. Bazı ünlü markaların da drd filoya yatırım yapmasına sebep olan bu drd filoyu hala tanımıyorsanız, hemen sizden bir tık kadar uzağınızda olan http://drd.com.tr/ internet adresine gidiniz.

Drd Filo Hızına Kimse Yetişemiyor

Drd filo her zaman büyüyen bir marka olmakta hızla ilerliyor. Böylece her sene kendine hedeflediği bütün hedeflerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu yarışta başka rakip firma yok. Bu yarışta drd, kendi kendisinin rakibi oluyor. Hizmet kalitesiyle ön planda olan bu drd filo, kullandığı teknolojiyle sektörünün öncüsü olma yolunda koşuyor.