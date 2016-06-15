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DRD Filo ile Ulaşım Dert Değil

DRD Filo ile Ulaşım Dert Değil

15 Haziran 2016 Çarşamba 17:38
DRD Filo ile Ulaşım Dert Değil
 DRD Filo ile Ulaşım Dert Değil

Ülkemizin güzide firmaları arasında gösterilen ve gerek yurtiçi gerekse yurtdışı bazında hizmetler veren drd filo, araç kiralama dendiğinde akla ilk gelen kurumdur. Yüzlerce kişiye istihdam alanı açan firma, çok daha fazla kişiye hizmet vermekte; insanların mağduriyet yaşadığı ulaşım sorunlarına çözüm üretmektedir.

DRD Filo Uygun Fiyat Etiketinde Hizmet Sunar

Yeni bir araç almaktan daha uygun fiyata tekabül eden araç kiralama hizmetini sunan drd filo, kiralanan araçla ilgili tüm sorumluluğu almaktadır. Kiralanacak aracın gerekli bakımlarını ve vergi ödemelerini yapan firma, aracın muayenede olduğu günler için müşterisine başka bir araç tesis etmektedir. Bakıldığında oldukça karlı gözüken bu işlem, hem hesaplı hem de güvenilirdir.

Siz Arzu Edin DRD Filo Yapsın

Müşterilerinin taleplerini oldukça dikkatlice dinleyen ve bu uğurda çalışmalar gerçekleştiren drd filo, ‘’siz isteyin, firmamız yapsın’’ mantığında çalışmaktadır. Her türlü zevke ve bütçeye uygun araçları kiralama hizmetine tabi tutan firma, www.drd.com.tr adlı internet sitesinde sizlerden gelecek direktifleri beklemektedir.

Anahtar Kelimeler: drd filo

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