 DRD Filo ile Ulaşım Dert Değil

Ülkemizin güzide firmaları arasında gösterilen ve gerek yurtiçi gerekse yurtdışı bazında hizmetler veren drd filo, araç kiralama dendiğinde akla ilk gelen kurumdur. Yüzlerce kişiye istihdam alanı açan firma, çok daha fazla kişiye hizmet vermekte; insanların mağduriyet yaşadığı ulaşım sorunlarına çözüm üretmektedir.

DRD Filo Uygun Fiyat Etiketinde Hizmet Sunar

Yeni bir araç almaktan daha uygun fiyata tekabül eden araç kiralama hizmetini sunan drd filo, kiralanan araçla ilgili tüm sorumluluğu almaktadır. Kiralanacak aracın gerekli bakımlarını ve vergi ödemelerini yapan firma, aracın muayenede olduğu günler için müşterisine başka bir araç tesis etmektedir. Bakıldığında oldukça karlı gözüken bu işlem, hem hesaplı hem de güvenilirdir.

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