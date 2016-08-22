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Dünyaca Ünlü Tasarım Markaları

Dünyaca Ünlü Tasarım Markaları

22 Ağustos 2016 Pazartesi 23:28
Dünyaca Ünlü Tasarım Markaları
 Dünyaca ünlü tasarım markaları, Türk tasarımcıların heyecan verici ürünleri bundan böyle Kanyon'daki Bonvagon Signature Store’da sizi bekliyor.

Evinizde yer açın çünkü sadece Bonvagon Signature Store’da bulacağınız, onlarca marka, yüzlerce tasarım, evlerinize yepyeni bir soluk getirecek. En son trendleri, ilkbaharın moda renklerini ve heyecan duyacağınız benzersiz ürünleri aynı çatı altında bulabileceğiniz yeni adresiniz Bonvagon Signature Store. Kanyon meydan katında açılan Bonvagon Signature Store, ziyaretçilerine click & collect sistemi ile http://www.bonvagon.com/ ’dan satın alacakları ürünlere mağazadan teslim alabilme imkanı da sunuyor. Bonvagon.com üyeleri teslimat adreslerine ‘Kanyon’ yazarak siparişlerine mağazadan ulaşabiliyor.

Mağazaya özel sürpriz etkinlikler, yarışmalar ve hediyeler için Bonvagon’un sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın!

facebook.com/bonvagon; instagram.com/bonvagon; twitter.com/bonvagon

Bonvagon Signature Store Adres: Kanyon, Büyükdere Cad. Levent / İstanbul


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