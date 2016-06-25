Dünyadaki İki Önemli Arıdan Biri: Kafkas Ana Arısı

Arıcılık, arı kolonilerinin beslenmesi ve bakımı ile arı ürünleri elde edilerek kazanç sağlanan meslektir. Asıl istenilen ve kullanılan ürün bal iken balın yanı sıra balmumu, polen, arı sütü gibi ürünlerde elde edilmektedir.

Ana Arı Yetiştiriciliği:

Arı yetiştiriciliğinin verimli olabilmesi için, kullanılan damızlığın bölgeye adapte olabilen ve genetik yapısı bilenen ırk olması gerekmektedir.

Kafkas Ana Arı:

Kafkas arısı Ardahan- Posof ilçesinde yaşayan siyah renkli arılardır. Dağ arısı olarak da bilinirler. Bu bölge de Kafkas damızlık ana üretimi de yapılmaktadır. Kafkas arısı diğer arılara göre daha iridir, dilleri daha uzundur. Uzun dilleri sayesinde derin çiçeklerden de toplayabilirler. Saf Kafkas ana arı, uysal arılar olarak bilinir ve petek üzerinde de oldukça sakindirler. Saf Kafkas ana arı yavru verimliliği de yüksek olan bir arı ırkıdır. Ayrıca üstün kışlama potansiyeline sahiptir.

Kafkas Ana Arı Ne Zaman Yavrular?

Kıştan zayıf çıkarlar fakat yaz ortası Kafkas ana arı için oldukça verimlidir. Koloninin gelişme sürecinde ana arı bir günde 1000-1500 yumurta verebilir. Doğal oğul verme eğilimleri azdır. Normal şartlarda kolonilerin 'ü oğul verir.

Kafkas Arısının Bal Verimi Nasıldır?

Kafkas arısı fazla bal yapmasıyla bilinir. Kaynakları çok iyi değerlendirir. Yiyecek depolarını çok iyi korur ve ve tutumlu kullanır. Kafkas ana arısı, bir kovanın yönetimi ve neslin devamı açısından kovanın en önemli ve temel unsurudur.