Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Elektrikli Süpürge İle Tertemiz Evler

Elektrikli Süpürge İle Tertemiz Evler

11 Eylül 2016 Pazar 02:45
Elektrikli Süpürge İle Tertemiz Evler

İnsanın yuvasıdır evi ve hiç kimse tozlu bir evde yaşamak istemez. Havayı kirleten bu kadar çok etmen varken elbette temizleyen ev aletleri de üretilmeye devam edecek. Herkese göre farklı özellikteki Elektrikli süpürge modellerini;

·      Toz Torbalı,

·      Torbasız ve

·      Su Filtreli şeklinde sıralayabiliriz.

Evinde tüy döken hayvan besleyenler, ailede alerji problemi olanlar, halıyı yıkamaya göndermeye gerek yok, süpürgem aynı zamanda halı yıkasın diyenler, herkes için farklı modeller mevcut.

Mutfaktaki Dostunuz: Tost Makineleri

Atıştırmalık deyince herkesin aklına ilk önce tost gelir. Çocuğunuzun beslenme çantasını önceden hazırlayamadığınızda, yemek hazırlamaya üşendiğiniz ama çok acıktığınız zamanlarda, sabah kahvaltılarında, ara öğünlerde imdadımıza yetişir tost makineleri. Kullanım sıklığınıza, kaç kişilik bir aile olduğunuza ve ızgara özelliğinin olup olmamasına göre değişen ebatları ve fiyatlarıyla her eve lazım bir küçük ev aleti.

Bebeğinizin İlk Yolculuğu İçin Bebek Arabası Önemi

Doğum öncesi alışverişin ilk alınan parçasıdır bebek arabası. Hem sizin rahat kullanımınız hem bebeğinizin konforu ve can güvenliği için alışverişi yapmadan önce önceliklerinizi, tercihlerinizi ve ayıracağınız bütçeyi ayarlamanız kısa sürede en iyi tercihi yapmanızı sağlayacaktır. Bunun için her bütçeye uygun, çeşit çeşit modellerin olduğu www.ereyon.com.tr sitesine bakmalısınız.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv