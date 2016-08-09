Farklı toplumlarda olsun, yaşadığımız ülkede olsun genel anlamda keyif verici maddeler kullanılır. Sigara da bunlar arasında yer alır ve tütün ürünlerinin tamamında olduğu gibi bunda da fazlası ile sağlığa zarar söz konusudur. Sigara tiryakileri söz konusu zararlı alışkanlıklarından kurtulmak ve daha düzgün bir yaşam stili edinmek için elektronik sigaralara başvururlar. Bağımlılığın bu yol ile geçirilebileceği mümkün iken aynı zamanda daha rahat bir kullanım da söz konusudur. En kaliteli elektronik sigara ürünleri ise eleaf tarafından beğeniye sunulmaktadır.

Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi ülkemizde de elektronik sigara kullanımı iyice yaygın hale gelmiştir. Bu anlamda eleaf turkiye önemli bir isim olarak başı çekerken en sık değerlendirilen elektronik sigara ürünleri de bu marka adı altında sunulmaktadır.

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