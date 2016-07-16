Günümüzde tüm bilgisayarlarda Mikroişlemci kullanılmaktadır. Ev ve ofislerde kullanılan masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda küçük boyutlu ve gelişmiş bu işlemcilerin kullanımı oldukça avantaj sağlamaktadır. Mikroişlemci kullanımı sadece bilgisayarlar ile sınırlı almamaktadır. Neredeyse tüm elektronik sistemlerde mikroişlemci kullanılmaktadır. Bu ürünlerin oldukça önemli avantajları bulunmaktadır ve bu sebeple de birçok farklı alanda kullanımı yaygındır.

Otomasyonda Mikrodenetleyici Kullanımı

Elektronik sistemlerde yaşanan gelişmeler mekanik sistemleri de eklemiş durumdadır. Mekanik sistemlerin çalışmalarını belirli bir otomasyona bağlamak için elektronik sistemler ve parçalar kullanılmaktadır. Bu konuda Mikrodenetleyici oldukça önemli bir işlev üstlenmektedir.

· Yapılması planlanan otomasyonda elektronik aksamın mekanik aksam ile buluşmasını bu parçalar yapmaktadır.

· Sağlıklı bir çalışma için üzerlerinde mikroişlemciler bulundurmaktadır.

· Bunun yanında farklı giriş modülleri de olmaktadır.

Mekatronik Mühendisliği

Elektronik sistemler ile mekanik sistemlerin entegrasyonu ile Mekatronik sistemler ortaya çıkmaktadır. Günümüzde birçok alanda kullanılan bu sistemler ile özellikle üretim konusunda büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Birçok alanda kullanılan mekatronik sistemler konusunda detaylı bilgiler ve dersler almak için farukcoder.com adresinde bulunan internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.