Elit Yavru İle Pet Shop Satışları

Kurulduğu günden bu yana hem eğitimlerinde, hem bakımlarında, barınmalarında ve beslenmelerinde oldukça kaliteli hizmet veren Elit Yavru ile sizler de yavrularınızı güvenle teslim edebilirsiniz.

Türkiye'nin yavru köpek ve kedi satışını online olarak da gerçekleştirebilen Elit Yavru sayesinde sizler de en kısa zamanda bir yavru sahibi olabilirsiniz. İçeriğinde aklınıza gelen ve gelmeyen tüm cinsleri barındırmaktadır.

Özellikle minik çocukların oynamaktan ve vakit geçirmekten bir hayli hoşlandıkları, evlerinde minik bir dosta sahip oldukları yavru kedi cinsleri türlerine göre kategorilenmiştir.

Alanında oldukça başarılı Köpek Eğitimi uzmanı tarafından açılan bu adreste yalnızca eğitim değil aynı zamanda otel, pansiyon ve satış hizmeti de verilmektedir.

Aynı zamanda Irk ve Davranış Uzmanı da olan Can Paksoy eşliğinde tüm satışlar kolaylıkla gerçekleştirilmektedir. Satışlarını yapmadan önce her daim kedi ve köpeklerin ırkları, cinsleri, karakterleri, özellikleri ve sağlıkları hakkında kontroller yapılmaktadır.