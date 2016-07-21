Emlakçılık Bilgisayarla Bambaşka

Emlakçılar bilgisayar destekli veri toplayarak emlak işlerini bilimsel hale getirdi. Bu firmalardan zingat sitesinde emlak raporlarını bölgesel olarak sunuyor.

Örneğin Kağıthane satılık daire fiyat aralığını en yüksek ve en düşük değerler olarak öğrenebiliyorsunuz. Haritadan m2 için belirlenen fiyat dağılımı da gösteriliyor. Yıllara bağlı olarak bölgenin emlak değerlenme durumu İstanbul'un geneli ile karşılaştırmalı bir grafikle gösteriliyor.

Aynı şekilde İstanbul'un her semti için raporları görmek mümkün. Örneğin Esenler satılık daire için mahalle olarak da rapor görülebiliyor. Bu raporda semtte oturan kişilerin eğitim durumlarından medeni hallerine kadar pek çok bilgi grafiklerle veriliyor.

Ayrıca semtlerin öne çıkan gelecek vaat eden emlakları da görsel olarak sunuluyor. Örneğin Güngören satılık daire için raporlara baktığınızda en değerli emlakları da görebiliyorsunuz. İnsanlar böylece nasıl bir çevrede yaşamak istediklerini her türlü ayrıntıyı göz önünde bulundurarak seçebiliyorlar. Bu raporlama sistemi özellikle çocuklu ailelerin çok işine yarıyor. Zingat.com yatırımların en karlı ve güzel bir şekilde yapılmasını sağlıyor.