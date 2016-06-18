En Çok Görülen Kanser Belirtileri

Vücutta beliren ağrılar bile kanserin varlığının işareti olabilir. Bu sebeple vücudun iyi incelenmesi ve düzenli aralıklar ile tarama testleri yapılması gerekir. Ağrının hangi bölgede olduğu kanserin türü hakkında bilgi verir. Kanser Belirtileri arasında yer alan ağrılar eğer omuz ve göğüs bölgesinde ise bu akciğer kanseri şüphesini oluşturur. Bu nedenle acilen doktora danışılması gerekir.

Kanserden Korunma Nasıl Sağlanır?

Günümüzün en önemli ve gündemde olan hastalıklarından biri olan kanser herkes için tehdit oluşturur. Kansere yakalanmanın sebepleri arasında genetik miras yer alsa da bu hastalığa yakalanma oranını minimuma indirmek için Kanserden Korunma yöntemlerini bilmek gerekir. Örneğin vücudumuzun için çok faydalı olan güneşe kontrolsüz bir şekilde çıkılması cilt kanseri riski oluşturur.

Kanser Tedavisi Yöntemleri

Kanserden kurtulmak için uygulanan yöntemler:

· Tıbbi onkoloji,

· Onkolojik cerrahi,

· Ve radyasyon onkoloji şeklinde üçe ayrılır. Kanserin detayları göz önünde tutularak uygulanan bir Kanser Tedavisi planı sayesinde hastaların büyük çoğunluğu iyileşebilmektedir. Tedaviler hakkında detaylı bilgiye erkenteshis.com sitesinden ulaşabilirsiniz.