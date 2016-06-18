En Etkili Su Kaçağı Tespiti

Tavanda veya yerlerde beklenmedik bir anda ortaya çıkabilecek olan su kaçakları evinizde istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkarabilir. Su kaçağı bulmak için çoğu zaman bütün tesisatın kırılması gerekir. Kaçağı bulana kadar eviniz inşaat alanına dönsün istemiyorsanız bu durumda firmamız ile görüşerek kırmadan İstanbul su kaçağı tespiti yapılmasını talep edebilirsiniz. Su kaçağı tespitinde bizi tercih etmeniz durumunda ekip arkadaşlarımız verdiğiniz adrese gelerek dedektörler ile su kaçağının asıl çıkış noktasını belirlemek için çalışma yaparlar. Bu çalışma sonucunda kaçağın oluştuğu alan belirlenerek bu şekilde talepleriniz doğrultusunda ustamız tarafından bu noktaya müdahale yapılarak sızıntı önlenebilir. Su kaçakları tespiti için istediğiniz her durumda firmamızı arayarak bilgi alabilir ve tespit konusunda ekip yönlendirilmesini sağlayabilirsiniz. Yapmış olduğumuz iş sayesinde artık eviniz inşaat alanına dönmeden ve yığınlarla uğraşmadan daha kısa sürede su sızıntıları çözüm buluyoruz.

Su kaçakları tespiti için dedektörler ile bütün tesisat üzerinde yapılan araştırma sonucunda bir veya birden fazla kaçak var ise bunlar belirlenerek sizlere aktarılır. Bu sayede tesisatın hangi bölümlerden çatlak oluşturduğu ve müdahale istediği net bir şekilde belirlenir. Eskiyen su tesisatı veya kalitesi su tesisatı inşaat aşamasında binalara kurulması halinde bir süre sonra bu tarz sorunlar yaşamaya başlayabilir. Özellikle bina yaşı büyük olan evlerde su kaçağı sorunu daha farklı durumlara da neden olabilir. Su tesisatında kaçak olması halinde ilerleyen su sızıntısı elektrik tesisatına ulaşma riski olduğundan mutlaka önlenmelidir. Önlenmemesi durumunda elektrik tesisatına ulaşması daha kötü sonuçlara neden olacaktır. Su kaçakları tespiti için en kısa sürede yapılan kontroller sonrasında ekibimiz tarafından sizlere bilgiler verilir. Bulunduğunuz adreste su kaçağı sizin dairenizde veya komşunuzun dairesinde oluşabilir.

Komşuluk ilişkilerinde özellikle bu tarz sorunlar yaşanması iki tarafında gerilmesine neden olacağından bu durumda sorunun ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için öncelikle kaçağın asıl çıkış noktasının bulunması ve ardından bu noktaya müdahale edilmesi daha kısa sürede sonuca ulaşılmasını sağlar. Evinizde inşaat çalışmasına gerek kalmadan su kaçağı bulma yaparak bu konuda sizlere yardımcı olmak için itinalı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstediğiniz de arayarak bulunduğunuz adrese ekip yönlendirilmesi içimin talep de bulunabilir ve bu şekilde su kaçağı sorunundan kolayca kurtulabilirsiniz. Su sızıntısının olduğu alana direk müdahale edilmesi halinde kaçak bu bölümde olmama riski de olduğundan sonuca ulaşmak için diğer alanları da kırmak gerekebilir. Bunun için dedektörler ile yaptığımız kontroller daha etkili sonuç alınmasını kolaylaştırmaktadır.