En iyi Savaş Filmleri

Bu kategoriye de çok fazla ilgi var. Özellikle erkek izleyicilerin silahlara olan ilgisi savaş filmleri cazip kılıyor. Savaş filmleri,konusunun savaş olduğu filmlerdir. Savaş filmleri
savaşı konu alan ya da konusunu bir savaşın etrafında işleyen film türleridir. Operasyonlar, askeri eğitimler, deniz, hava ve kara muharebelerini konu alan alabilirler. Savaş 2016 filmleri
tamamen kurgu veya gerçeğin üstüne kurulmuş biyografik veya alternatif kurgu da olabilir. Bu zamana kadar çekilen savaş filmleri
çoğunlukla
2.Dünya Savaşını ele almıştır. Unutulmaz 5 Savaş Filmi
Günün Filmleri
- Er Ryan’ı Kurtarmak: Steven Spielberg’in yönetmenliğini ve Robert Rodat ‘ın yazarlığını yaptığı film Imdb’de 8.5 puan almıştır.Film 2.Dünya Savaşını konu edinmiştir.Film 1998 yapımıdır ve Tom Hanks,Tom Sizemore,Edward Burns gibi oyuncular yer almaktadır.Ayrıca film,yılın en iyi savaş filmi ödülünü alamadığı için eleştirmenlerin gözünde Oscar tarihi ayıpları listesinde yer alır. Bu film 1080p Film izle olarak izlenebilir.
- Kara Şahin Düştü: 2001 yapımı olan bu filmin yönetmenliği Ridley Scott’a aittir.Mark Bowden’in yazdığı Kara Şahin Düştü isimli romandan filme uyarlanmıştır.Yapımcılığını Jerry Bruckheimer yapmıştır.Oyunculuğunu Josh Hartnett , Ewan McGrego ve Jason Isaacs gibi isimler üstlenmiştir.Film, Birleşmiş Milletler Barış Gücünün 1993’te Amerikan Askerlerinin Somali’ye gönderilirip,askerlerin orda kapana kısılmasını anlatır.Film Imdb’den 7.7 puan almıştır.
- Schindler’in Listesi: 1993 yapımı filmin yönetmeni Steven Spielberg'dir.Film Akademi, Altın Küre, Baftave Grammy ödüllerini kazanmıştır.Film ABD Ulusal Film Arşivinde önemli filmler arasında yer alır.Imdb’den 8.9 puan alan bu filmde Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes gibi oyuncular yer almaktadır.
- Hayat Güzeldir:1997 yılında yapılan bu filmi Roberto Benigni yönetmiştir.Filmin yapımcılığını Gianluigi Braschi Elda Ferri paylaşır.Filmde Roberto Benigni, Nicoletta Braschi Giorgio Cantarini ,Giustino Durano,Sergio Bini Bustric oynamıştır.Film,1998 Cannes Film Festivali Büyük Ödül’ü kazanmıştır.1999’da ise 7 dalda Oscar’a aday olmuş ve en iyi yabancı film,en iyi erkek oyuncu ve en iyi müzik ödüllerini kazanmıştır.Filmin ilk yarısı 2.Dünya Savaşından öncesini diğer yarısı ise sonrasını anlatmıştır.
- Das Boot: Türkçesi ‘Denizaltı’ olarak çevrilen bu filmin vizyona girme tarihi 1981’dir. Wolfgang Petersen yönetmenliğini yapmıştır.Filmin yaklaşık süresi 3,5 saattir. Jürgen Prochnow ,Erwin Leder ,Uwe Ochsenknecht , Oliver Stritzel , Otto Sander gibi isimlerin yer aldığı bu filmde savaştaki Alman askerlerin psikolojik durumunu ele almıştır.Savaş filmlerinde nadir görülen,savaşın psikolojik etkisini anlatır.Film Imdb’den 8.4 puan almıştır.
olarak bunları seçebiliriz. Savaş filmleri arasında geçen sezon çıkan Fury de büyük beğeni toplamış ve önemli izlenme rakamlarına çıkmıştı. Savaş Filmleri her zaman ilgi görmeye devam edecektir!
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