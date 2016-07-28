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En Kaliteli Dans Kursları

Dans Kursları içerisinde en popüler kurslardan biri olan kursumuz pek çok dans türünün eğitimini vermektedir. Her bir dans türü için alanında uzman eğitmenler kadromuzda yer almaktadır. Bünyemizde bulunan dans türleri aşağıdaki gibidir:

28 Temmuz 2016 Perşembe 01:12
En Kaliteli Dans Kursları

Dans Kursları içerisinde en popüler kurslardan biri olan kursumuz pek çok dans türünün eğitimini vermektedir. Her bir dans türü için alanında uzman eğitmenler kadromuzda yer almaktadır. Bünyemizde bulunan dans türleri aşağıdaki gibidir:

·        Mini bale

·        Yetişkinler için bale

·        Modern dans

·        Düğün dansı

·        Latin dans

·        Bunlara ek olarak kişiye özel dans dersi seçeneği de sunmaktadır.

En Başarılı İstanbul Dans Kursları

Kişiye özel dans dersleri oldukça popüler bir konudur. İstanbul Dans Kursları arasında bu hizmeti veren pek çok kurs vardır. Latin danslarını, modern dansı ya da halk oyunlarını bu özel dans dersleri ile öğrenebilir ve eğer yetenekliyseniz dans konusunda çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Bu eğitimi alanında uzman profesyonel dansçılar tarafından almak sizse avantaj sağlayacaktır.

En İyi Bale Okulu

Çocukların küçük yaştan bale eğitimi almaya başlaması onların kemik yapısına ve tüm vücuduna fayda sağladığı gibi sosyal hayatının da gelişmesine katkıda bulunur. Siz de çocuğunuza kaliteli ve başarılı bir Bale Okulu arıyorsanız mavidans.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
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