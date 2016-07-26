En Yeni Genç Odası Mobilyaları

Gençlerin ders çalışmak, dinlenmek ve boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendirdiği kendi odalarında bulunan mobilyalarında gençlerin kendi zevkine uygun olarak dizayn edilmesi gerekir. Kimi zaman kardeşler aynı odayı kullanmak durumunda kalırlar. Bu noktada devreye ranza modelleri girer. En şık ve kaliteli ranza modellerine ulaşabilmek için mağazamızı ziyaret edebilirsiniz.

Uygun Fiyatlı Düğün Paketleri

Yeni evlenen çiftlerin duyduğu heyecanlardan birinin sebebi yeni bir evde yaşamaktır. Bu yeni evin tüm dekorasyonu evlenen çift tarafından yapılır. Tüm mobilyalar özenle seçilir. Ev dekorasyonu konusunda çiftlere maddi açıdan da kolaylık sağlayan Düğün Paketleri, bir evin ihtiyaç duyduğu neredeyse tüm mobilyaları da karşılamaktadır.

Portmanto Fiyatları

Evlerin girişinde ya da antrelerde yer alan ve pek çok işleve sahip mobilyaya Portmanto denir. Bu mobilya hem ayakkabıları koymak, hem kıyafetleri ve anahtarı asmak hem de çekmecelerde çeşitli eşyaları saklamak için uygundur. Mobilyanın işlevi arttıkça fiyatı da artış göstermektedir. Tüm portmantolara ulaşmak için yildizmobilya.com.tr sitesini ziyaret ediniz.