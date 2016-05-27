Enerji Tasarruflu Beyaz Eşya Ürünleri

Bugün beyaz eşya satın alırken A sınıfı ya da üstü olarak etiketlenmiş, enerji tasarrufu yapan ürünleri tercih etmek gerekiyor. Bu ürünler evlerde yapılan elektrik, su gibi harcamaları azaltıyor. Bu şekilde, hem hane ekonomisini hem de doğayı korumak mümkün. A sınıfı beyaz eşyaların teknik özelliklerinin yanı sıra sizin kontrolünüzde olan tasarruf özellikleri de vardır. Örneğin,
· Kısa süreli programlar
· Ekonomik yıkama ayarları
· Uzun süre etkileşime geçilmediğinde kendini kapatma özellikleri.
Samsung Türkiye Kalitesi
Samsung Türkiye ülke çapında, hem kendi mağazalarından hem de yetkili satıcıları aracılığı ile satışı yapılan güvenilir bir markadır. Memnuniyet odaklı fikirleri ve öncü konseptleri ile her gün daha fazla kişi bu elektronik devi ile çalışmaktadır.
Samsung Beyaz Eşya Farkı
Samsung bir marka olarak özellikle beyaz eşya ve akıllı telefonları ile günümüzün en çok tercih edilen firmasıdır denebilir. A+ teknolojisinin en yakın takipçilerindendir ve yenilikçi bir firmadır. Samsung beyaz eşya ürünleri hem doğaya hem de bütçeye duyarlı olmaları ile tanınmaktadır.
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