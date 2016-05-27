Enerji Tasarruflu Beyaz Eşya Ürünleri

Bugün beyaz eşya satın alırken A sınıfı ya da üstü olarak etiketlenmiş, enerji tasarrufu yapan ürünleri tercih etmek gerekiyor. Bu ürünler evlerde yapılan elektrik, su gibi harcamaları azaltıyor. Bu şekilde, hem hane ekonomisini hem de doğayı korumak mümkün. A sınıfı beyaz eşyaların teknik özelliklerinin yanı sıra sizin kontrolünüzde olan tasarruf özellikleri de vardır. Örneğin,

· Kısa süreli programlar

· Ekonomik yıkama ayarları

· Uzun süre etkileşime geçilmediğinde kendini kapatma özellikleri.

Samsung Türkiye Kalitesi

Samsung Türkiye ülke çapında, hem kendi mağazalarından hem de yetkili satıcıları aracılığı ile satışı yapılan güvenilir bir markadır. Memnuniyet odaklı fikirleri ve öncü konseptleri ile her gün daha fazla kişi bu elektronik devi ile çalışmaktadır.

Samsung Beyaz Eşya Farkı