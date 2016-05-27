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Erkek Ve Kız Çocuklara Özel Oyuncaklar

Oyuncaklar çocukların oyun oynarken kullandıkları her türlü eşya olarak kısaca tanımlanabilir. Eski zamanlarda günümüzdeki gibi oyuncak çeşidi çok fazla olmadığı için çocuklar her hangi bir nesneyi oyuncak gibi düşünüp anlam yükleyebilirdi.

27 Mayıs 2016 Cuma 17:44
Erkek Ve Kız Çocuklara Özel Oyuncaklar

Oyuncaklar çocukların oyun oynarken kullandıkları her türlü eşya olarak kısaca tanımlanabilir. Eski zamanlarda günümüzdeki gibi oyuncak çeşidi çok fazla olmadığı için çocuklar her hangi bir nesneyi oyuncak gibi düşünüp anlam yükleyebilirdi. Örneğin çoğumuz oklavayı at şeklinde ya da yuvarlak nesneleri direksiyon şeklinde hayal etmişizdir.

İşte çocukları için oyun oynamaya yarayan her türlü nesne bu sebeple oyuncak sayılabilir. Fakat çocuklar için üretilen ilk oyuncakların top, uçurtma ve yoyo olduğu düşünülmektedir.

Çocuk oyuncaklarla hayal dünyasını anlamlandırarak tanımladığı için çocuğun dünyasında oyuncakların ayrı bir yeri ve önemi vardır. Çocukların hayal dünyaları düşünülerek üretilen nerf oyuncakları özellikle erkek çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Bu nerf oyuncakları farklı serileri bulunan oyuncak türü. Büyükler için de eğlendirici olan nerf oyuncakları genellikle 6-8 yaş üstü çocuklara önerilmekte.

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Anahtar Kelimeler: nerf oyuncakları

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