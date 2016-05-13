Estetikte Gelişmeler

Estetik cerrahi günümüzde o kadar gelişmiştir ki en mahrem bölgelere bile sorunsuz operasyonlar başarı ile yapılmaktadır.

Bunlardan jinekomasti kadın cinsel organı ile ilgili düzeltmelerdir. Bir tabu olmaktan çıkan Samsun Jinekomasti uygulamaları sıkça yaptırılmaya başlamıştır. Mahrumiyete bu konuda önem verilmektedir.

Kollar ve bacaklar kadınlar için güzel görünmek için önemlidir. Kollarda zaman içinde oluşan sarkmalar Samsun kol estetiği işlemleriyle giderilebilir. Kollarda ki sarkmalar toparlanarak eski gergin görünümü elde edilir.

Operasyonda iyileşme süreci hızlıdır ve belirgin bir iz kalmaz. Yine bacak güzelliği ince ve kalın bacaklar için ayrı uygulamalarla yapılmaktadır. Bacaktan yağ alma veya bacağa yağ enjeksiyonu ihtiyaca göre yapılan estetik uygulamalardır. Rahat bir kıyafet seçiminde Samsun bacak estetiği istenilen bacaklara kavuşulmasını sağlayarak kolaylık sağlar. Bayanların giymeyi isteyip de kusurlarından ötürü giyemedikleri etekler ve elbiseler artık dolaplarında yer alabilir.

Günümüzde sadece yüz estetik uygulamaları değil insanının dış görüntüsünü etkileyen her bölgesine uygun işlemler mevcuttur. Üstelik bunların çoğu ameliyatsız yapılmaktadır. Estetiğin gelişen dünyası sorunları kısa zamanda çözmektedir.