Euro 2016 Şampiyonası'na Genel Bir Bakış

Bu yıl 15. kez düzenlenecek olan şampiyona için sadece Avrupa değil, tüm dünya ülkeleri de nefeslerini tuttu ve beklemeye başladı. Tüm hazırlık maçlarının tamamlanmasının ardından Euro 2016 10 Haziran ve 10 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 24 takım artık Fransa'nı farklı bölgelerinde ki kamplarında hazırlıklara başladılar. Türkiye Milli Takımı Saint Cyr Sur Mer olarak bilinen bölgede kamp hazırlıklarını yapıyor. Son hazırlık maçını yaptığı Slovenya'dan uçakla Marsilya'ya geçen milliler kamp alanlarına yoğun güvenlik önlemleri altında ulaştılar. İlk maçına 12 Haziran tarihinde çıkacak olan Milli Takım, Hırvatistan ile karşılaşacak.

Avrupa Futbol Şampiyonasının ilk fikir babası Henri Delaunay'dır. O dönemde kendisi UEFA Genel Sekreterliğini yapmaktaydı. Ayrıca Fransa Futbol Federasyonu'nun da Genel sekreteriydi. O dönemde hemen kabul bulamayan turnuva fikri Delaunay'ın ölümünden sonra 1960 yılında Fransa'da gerçekleştirildi ve adı Avrupa Uluslar Kupası olarak belirlendi. Her dört senede bir gerçekleştirilen turnuva canlı bahis oynamayı sevenler için de farklı bir organizasyon olarak karşılandı. 56 yıldır süren kupa tarihinde ise Almanya en çok kupa kazanan ülke oldu. Üç kez Batı Almanya olarak ve sonrasında ise 6 kez de birleşmenin ardından kupa kazanan ülke toplam da 6 kez kupayı ülkesine götürmeyi başardı. İspanya ise 1964 yılında ev sahibi olduğu dönemde kupayı kazanan ekip oldu. Daha sonra 2 kez daha kupa kazanan ekip toplamda 3 kez Avrupa Şampiyonluğunu kazandı.

Fransa ise toplamda 2 kez kupayı kazanarak, en çok şampiyon olan üçüncü takım oldu. Birer kez kupa kazanan Çekoslovakya, Danimarka, SSCB, İtalya, Hollanda ve Yunanistan istatistiki verilerde yerlerini aldılar. Türkiye'nin ise henüz bir kupa başarısı olmadı. Bu sene ise iyi bir grafik çizen ülkemiz canlı skor ve canlı maçları ile takip edilecek takımlar arasında yer alıyor. Bu güne kadar Avrupa Futbol Şampiyonasının en farklı maç sonucu ise İspanya ile İtalya'nın oynadığı maç oldu. İspanya bu karşılaşmayı 4 golle kazanırken, İtalya hiç gol atamadı. Bu sonuç alındığında tarihler 2012 senesini göstermekte idi ve en farklı sonucun alındığı müsabaka olarak tarihe geçti.