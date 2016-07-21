Ev Dekorasyon Fikri Ve Dekorister

Yeni evlenen veya evini yenileyenler için mükemmel bir site olan dekorister aklınıza gelebilecek tüm mobilyalar ayrı kategorilerde bulunmaktadır. Eve dair ev dekorasyonu seçimlerinde öncelikle kendi tarzınıza ve zevkinize uygun tercihlerin yapılması gerekmektedir. Kullanışlı ve farklı seçeneklerle özellikle müşterilerin yoğun ilgisine neden olmaktadır.

Evlerin genelde girişinde yer alan ayakkabılık çok amaçlı ve kullanışlı olmaktadır. Rafları olduğundan ayakkabıları yerleştirip dağınıklığı ortadan kaldırmaktadır. Evin konumuna göre uygun olan ölçülerde ürünleri inceleyip ona göre almanız gerekmektedir. Dolap görünümünde olan ürün giysi odanıza veya evin girişine uygun bir yere koyabilirsiniz.

Evin içerisinde tercih edilen çok amaçlı dolap genelde mutfaklara konulmaktadır. Tencere veya kuru gıdaları saklayabileceğiniz dolaplar oldukça kullanışlıdır. Ayrıca banyolarda temizlik malzemeleri veya deterjanları saklamak için mükemmel bir alternatiftir.

Dekorister.com.tr banyoda kullanılan havlu veya deterjanları saklamak için banyo dolapları kullanılmaktadır. Farklı modeller ve değişik renklerle banyonuza uygun olanı alabilirsiniz. Estetik görünümü ve kullanışlı olanları tercih etmek her zaman daha avantajlıdır.