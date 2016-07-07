Ev Tapusu İle Kredi Alma

Bireysel ihtiyaç kredileri için yapılan düzenlemeler sonrasında, bireysel ihtiyaç kredisi alma şartları, geçmiş dönemlere göre çok daha zorlaştırıldı. Diğer ev kredisi, araç kredisi ve iş yeri kredisi gibi yüklü kredi limitlerinde ise, şartlar çok daha keskin ve bu kredilerde uygulanan koşulları yerine getirmek belki de çok daha kolay bir hal aldı. Örneğin bireysel ihtiyaç kredilerinde bir iş yerinde en az altı aydan beri sigortalı çalışıyor olmanız ve kredi notu puanınızın istenilen seviyelerde olması gerekiyor. Bunun yanı sıra, istediğiniz kredi miktarının aylık ödeme tutarının, belgelenebilir gelirinizin belli bir seviyelerde olması gerekir. Diğer kredilerde de elbette bu koşullar sağlanıyor olması gerekir ama bankalar, özellikle konut kredilerinde, alacağınız evi ipotek ederler. Bunun yanı sıra ev kredisinin tamamını ödemezler. Evin bedelinin yaklaşık en fazla %70’lik bir oranını karşılarlar. Bunun dışında kalan bedeli ise, siz birikimlerinizle öderseniz. Banka da, ipotekli ev
in bedeline karşılık kredilerinizi ödeyemediğinizde, evin ipoteğini kullanarak satar. Bu durumda da banka evi satışa çıkararak, size verdiği krediyi karşılar. Üstelik diğer taraftan da, sizin yatırdığınız evin %30’luk birim de bankanın satışı içerisinde yanar. Böylece banka zarara uğramaz ama sizin tüm kazancınız heba olabilir. Ev tapusu ile kredi çekmek >> http://www.kredisorgulama.org/ev-tapusu-ile-ihtiyac-kredisi-nasil-cekilir
Bu benzer mantıkta karşılaşılan diğer durum ise, ev tapusu ile kredi alabilir miyim?
Evet ev tapusu ile, istediğiniz pek çok krediyi alabilirsiniz. Örneğin asgari ücretle çalışan biriyseniz, maaşınız 100 bin liralık bir bireysel ihtiyaç kredisi alabilmek için uygun değildir. Aylık gelirinizin belli bir oranına tekabül eden ödemelerde kredi alamazsınız. Böyle miktarlarda kredi almak istediğinizde geliriniz düşükse ya da sigortalı olarak çalışmıyorsanız, bunun için banka sizden kefil ya da ipotek talep edebilir. Mevcut dönem içerisinde de birinin size banka kredisi için kefil olmasını istemek ya da kefil olacak birini bulmak oldukça zor olacaktır. İpotek ile kredi almak sizin için çok daha kolay olur.
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