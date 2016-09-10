Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Evde Kolay Uygulanabilecek Salatalık Maskesi

Evde Kolay Uygulanabilecek Salatalık Maskesi

10 Eylül 2016 Cumartesi 20:30
Evde Kolay Uygulanabilecek Salatalık Maskesi

Evde doğal olarak yapılabilecek salatalık maskesi malzemeleri her evin mutfağında kolaylıkla bulunabilecek uygun fiyatta yiyeceklerdir aslında. Bu malzemeleri sayarsak gözenekleri açması ve yüzü beslemesi için yoğurt, sivilce ve akneleri asidi ile yok etmesi ya da kurutması için de limon. Püre haline getirilmiş bir salatalığı ve bir kase yoğurdu ve birkaç damla limonu iyice karıştırmamız bir maske için uygun bir kıvam elde etmemizi sağlayacaktır. Elde ettiğimiz bu karışımı temizlenmiş yüzümüze uygulayıp en fazla 7 dakika bekleyerek daha sonra soğuk su ile yıkayabiliriz. Hafta en fazla 2 kez uygulanması yüzünüz için faydalıdır.

Saç Dökülmesine Karşı Şampuanlar İle Daha Fazla Saç Teli

Saç dökülmesine karşı şampuan ürünleri birçok saç bakım firmalarının ilgilendiği ve farklı formül ve özlerde ürettiği şampuan türleridir. Doğru kullanımı ile fayda erecek bu şampuanlar saç dökülmesini belli bir oranda azaltarak daha fazla saç teline sahip olmanızı sağlarlar. Güvenilir ve köklü firmaların ürettiği markaları tercih etmekte fayda vardır.

Selülit Kremi İle Yaza Rahat Başlayın…

http://www.secretage.com sitesinden yaza selülitsiz başlayabilir ve rahat bikini giyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey siteye tıklayarak bir selülit kremi siparişi vermek.

 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv