Evde Kolay Uygulanabilecek Salatalık Maskesi

Evde doğal olarak yapılabilecek salatalık maskesi malzemeleri her evin mutfağında kolaylıkla bulunabilecek uygun fiyatta yiyeceklerdir aslında. Bu malzemeleri sayarsak gözenekleri açması ve yüzü beslemesi için yoğurt, sivilce ve akneleri asidi ile yok etmesi ya da kurutması için de limon. Püre haline getirilmiş bir salatalığı ve bir kase yoğurdu ve birkaç damla limonu iyice karıştırmamız bir maske için uygun bir kıvam elde etmemizi sağlayacaktır. Elde ettiğimiz bu karışımı temizlenmiş yüzümüze uygulayıp en fazla 7 dakika bekleyerek daha sonra soğuk su ile yıkayabiliriz. Hafta en fazla 2 kez uygulanması yüzünüz için faydalıdır.

Saç Dökülmesine Karşı Şampuanlar İle Daha Fazla Saç Teli

Saç dökülmesine karşı şampuan ürünleri birçok saç bakım firmalarının ilgilendiği ve farklı formül ve özlerde ürettiği şampuan türleridir. Doğru kullanımı ile fayda erecek bu şampuanlar saç dökülmesini belli bir oranda azaltarak daha fazla saç teline sahip olmanızı sağlarlar. Güvenilir ve köklü firmaların ürettiği markaları tercih etmekte fayda vardır.

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