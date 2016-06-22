Farklı Ebatlarda Raf Sistemleri

Depolama alanı için gerekli olan rafların üretiminde verilen profesyonel hizmetler sayesinde her alanda kullanım için uygun olacak seçenekler oluşturulur. Bu sayede yapılacak olan depolama işlemlerinde tercih edilecek olan sistemler daha fazla ürünün raflar üzerinde saklanmasını ve güvenli şekilde bekletilmesini sağlar. Depolama alanında yeterli alana sahip olunması için alınacak olan ölçülere göre üretimler yapılabilir. Bu sayede alan içinde kullanım imkanı sağlayan en iyi sonuçlar üretilerek daha etkili sonuçlar alınmasına yardımcı olunur. Çelikten üretilen çelik raf seçenekleri daha fazla taşıma kapasitesine sahip olduğundan bu şekilde her alanda kullanımı ile ağır ürünlerde raflarda bekletilebilir. Model olarak farklı ebatlarda ve kullanım özelliklerinde seçenekler üretilir.

Raflar üzerinde farklı detaylar ile farklı alanlarda kullanım için uygun olacak seçenekler oluşturulur. Bu durumda kullanım için uygun olacak seçenekler için detaylar üzerinden de seçimler yapılabilir. Tekstil alanında kullanılacak olan raf seçeneklerinde askı detayları yer alarak bu şekilde ürünlerin askılarda da konumlandırılması için imkan sağlanır. Bu nedenle tercih edilecek olan raf sistemleri için daha doğru sonuçlar verecek şekilde seçimler yapılabilir. Yüksek verim alınması için raflarda bulunan ve ürünlerin düzenli bir şekilde görünmesini sağlayacak olan detaylara önem verilir. Hemen hemen her alanda raf sistemleri kullanıldığından geniş ürün yelpazesi ile satışlar yapılabilir. Ürünün modeline ve malzeme seçeneğine göre farklı fiyat seçenekleri ile satışlar yapılır.

Soğuk hava depolarında kullanılan sistemlerde paslanmaz raf seçenekleri özellikle nem nedeni ile oluşabilecek olan paslanmanın önlenmesi için tercih edilir. Bu sayede kullanılan raflar paslanmadan uzun süre kullanım imkanı sağlayacaktır. Aynı şekilde paslanmaz çelik ile hazırlanan raf sistemleri gıda alanında olduğu gibi diğer alanlarda kullanım için daha etkili olan seçenekleri oluşturmaktadır. Rafların hazırlanması aşamasında oluşturulan modellere göre üretim yapılarak kurulumu kullanılacak olan alan içerisinde kısa sürede yapılarak kullanıma hazır hale getirilir. Kısa süren işlemler sonrasında kullanım için uygun olan depolama sistemlerinde kapasite için farklı seçenekler üzerinden seçimler yapılabilir. Bu sayede her ürün grubuna göre farklı kapasitelerde tercihler ile işlem yapılabilir.