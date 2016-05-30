Faturalarınızı güvenli ve hızlı ödeyin

Şu an bulunduğumuz bilişim ve teknoloji çağının bize getirileri oldukça fazladır. Büyüyen teknoloji ve gelişen internet ile birlikte birçok işlemi yapabilmek oldukça kolaylaşmıştır. Bunlardan bir tanesi de hayatımızda önemli yeri olan sabit giderlerimizdir. Sabit giderler olarak adlandırdığımız su, elektrik, dijital yayın, vergi ödemeleri, trafik cezaları, kredi kardı ödemeleri, ttnet fatura ödeme gibi birçok ödemelerimizi bir tıkla ödeyebileceğiniz imkânlar mevcuttur. Bu imkânlar hayatımızı kolaylaştırmakta ve bize fazladan zaman kazandırmaktadırlar. Şimdi fatura ödeme sistemlerini ve güvenlik konularını biraz tanıyalım.

Fatura Ödeme Merkezi Ne Yapar

Bu imkânları sunan işletmeler internet bankacılığı kullanarak müşterilerine hizmet vermektedir. Kullanılan bu sistemlerde müşterilerin kişisel bilgileri kesinlikle paylaşılmayıp bankaların kullandığı yüksek güvenlikli internet korumaları sayesinde kişiler işlemlerini güvenle yapabilmektedir. Bizi fatura ödeme noktalarındaki sıradan kurtaran bu siteler müşterilerden aldığı hizmet bedeli karşılığı kişilerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlayan aracı kuruluşlardır.

Sistem Güvenliği

Çoğu kişinin sandığı gibi faturalarımızı bu sitelerden yatırmak güvensiz değil aksine son derece güvenli ve hızlıdır. Yönetmelik ve bildiri noktasına büyük önem veren 6493 sayılı konun gereğince kullanıcı bilgilerinin gizliliği büyük önem arz etmektedir. Bu kanuna göre ödeme araçlarını yani kredi veya banka kartlarını kullanmaya yetkili kişiler dışında üçüncü kişilerin ilgili kişiler dışında bu bilgilere ulaşması bankalar tarafından sınırlanıp engellenmesi için gerekli önlemler alınmaktadır. Bu nedenle fatura ödemelerinizi yapmanızda herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır.

İSKİ Ödemeleri

iski fatura ödeme kolaylığı saylayan sitemizde (www.faturaodeme.com) kuruma gitmeden sistemimizden faturalarınızı kolayca ödeyebilirsiniz. Yapmanız gereken 8 haneli abone numaranızı girmek. Eğer 8 haneli değilse baş tarafına sıfır ekleyerek 8 haneye tamamlayarak giriyorsunuz.

GSM Ödemeleri

Gerek vodafone fatura ödeme gerekse diğer tüm GSM şirketlerinin faturalarınızı yatırabilirsiniz. Yatırdığınız ödemeler aynı sürede ilgili GSM şirketine iletilir ve ödemeniz tamamlanır.

Olarak size her konuda yardımcı olmaya ve faturalarınızı yatırmaya hazırız. Kullandığımız üst düzey teknolojik yazılımlarla hızlı destek sağlayarak gönül rahatıyla güvenli olarak yapabilirsiniz. Sizin yapmanız gereken tek şey abone numaranızı girmek gerisini sistemimiz tamamlamaktadır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her sistemde olduğu gibi fatura ödeme sistemlerini de iyi seçmek gerekmektedir. Çalıştığınız şirketin güvenli olması çok önemli bir konudur. Diğer bir husus ise internete girdiğiniz mobil cihazın veya bilgisayarınızın ödeme yapmakta kullandığınız siteyi desteklediğinizden emin olun. Bilgilerinizi iyice kontrol ederek ödemelerinizi yapmanız tavsiye edilir.