Ferah bir nefes için filtre



Yetişkin bir birey (bebeklerde ve çocuklarda daha fazladır) saatte ortalama olarak otuz metreküp ve daha fazlası temiz havaya ihtiyacı duymaktadır. Elbette ki eğer enerji sarf ediyorsa bu değer artmaktadır. Nefes alma sadece solunum sisteminin işleyişinde ki ana unsur değildir. Normal şartlar söz konusu olduğun da doğa ile iç içe yaşam koşullarına alışan kişinin hava alma kalitesinde bir sorun yaşanmaz. Ancak şehirlerde; ev içlerine, ofis katlarına, odaların boğuculuğuna, binalara hapsedilmiş bir yaşam alanında yani bize çok ihtiyacımız olan temiz havayı sağlamak uğruna üretilmiş olan çözümlerin en başında karbon filtre sistemleri gelir. Çalışma mekanizmasında ki şekil ise oldukça tanıdıktır doğadan. Milyonlarca yıldır süren bir döngüde yosunlardan ağaçlara kadar çeşitlenen hava döngüsü ve temizlenme pratiği işini, bulunduğunuz alanda sizin için daha iyi koşullar sağlayan sistemlerdir filtreleme sistemleri.



Evinizin o ferah kokusunu düşündüğünüzde nefes almanın kokunun aslında ne kadar da etkileyici bir işlev olduğunu daha iyi anlarsınız. Burun hassasiyeti özellikle kokuları ayırt etmede çok üstündür. Bundan dolayı da kötü bir koku tüm hayat koşullarınızı ve beraberinde gelebilecek sorunları tetikleyebilir. Tam olarak bu hususta bacasız davlumbaz seçenekleri size montaj derdi olmadan bu kokulardan kurtulmanın en kolay yolunu sunmaktadır. Temiz hava kalitesinin vücudunuz da yarattığı ferahlatıcı etkiyle kendini göstermeye başlayacak olan temiz yaşam kalitenizde ki artışta bir diğer başka faktördür. Mesele iyi ve kaliteli havaya sahip olmak olduğunda sıkıştığımız bu havasız ortamlarda bir can simidi olarak yardımımıza koşmaktadırlar.



Evlerimizde ki kullanım şekilleri ve alanları oldukça geniş olsa dahi yemekhaneler, barlar, spor salonları, restoranlar, kahvehaneler yani temelde insanların toplu şekilde bulundukları alanlarda ki hava kalitesinde düşüşler olması normaldir. Fakat tüm bu hallere karşın çözüm şekli olarak elektrostatik filtre yöntemini kullanan havalandırmaların mekanlar içerisinde ki hava kalitesini dakikalar içinde ilk şeklinden bile daha ferah hale getirdiği gerçektir. Üstelik daha önce de açıkladığım gibi montaj derdi gibi teknik sorunlar çok azdır. Kurulmasından çalıştırılmasına ve bulunduğunuz yeri havalandırmasına kadar geçen süre yarım saati bile bulmaz.



