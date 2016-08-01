Fiber Shake zayıflamaya yardımcı olan bir tür zayıflama tozudur. Fiber Shake İçeriği tarçın, kakao, B3 ve B6 vitaminleri, yağsız süt tozu, Elma Ekstratı, Yeşil Çay ve L-Carnitin barındırmaktadır. Fiber Shake İçeriği tarçın ve kakaodan oluştuğu için diğer bitkisel ilaçlar gibi kötü bir tada sahip değildir. Genel olarak tatlımsı bir tadı vardır.

Fiber Shake’i herkes kullanabilir. Sadece içeriğinde yer alan etkin maddeye karşı alerjisi bulunan kişiler kullanamaz. Zaten bütün ilaçlarda bu kural geçerlidir. Bu kuralın dışında Fiber Shake kullanımının her hangi bir kısıtlaması yoktur. fiber shake sitemiz üzerinden ürünün içeriğini ta olarak öğrenip alerji testi yaptırabilirsiniz.

Fiber Shake Kaç günde zayıflatır?

Fiber Shake kutusunun üzerinde yazdığı bilgiye göre en az 30 günlük kullanım sonrasında Fiber Shake Etki etmeye başlamaktadır. 30 gün sonrasında ancak zayıflamaya başlamaktasınız. İlaç 2 ve 3 aylık kullanımlarda kilo verme garantisi vermektedir. Bu garantiyi vermesinin sebebi ise ilacın vücutta otomatik olarak oluşturduğu mide kelepçesi etkisidir. Kişi midesinde kelepçe varmış gibi yemeyi azaltmakta ve bir süre sonra doğal olarak zayıflamaya başlamaktadır.

Ürün günde iki doz olarak alınmaktadır. Her doz 12,5 gramdır. 10 günlük bir paket 49 TL’dir ve 250 gramdır. Eğer kesin olarak zayıflamak istiyorsanız 3 aylık paketi almanızda fayda vardır. Aynı zaman da 3 aylık paketi aldığınız zaman toplu alımlardan kaynaklanan indirimlerden de faydalanmış olursunuz. Ortalama olarak 1 adet Shaker+ 6 paket Fiber Shake 200 TL’dir. 6 adet Fiber Shake 2 aylık kullanım içindir. İterseniz paket içeriğini siz kendiniz arttırabilirsiniz. Paket içeriği arttıkça ürünün fiyatı düşmektedir.

Ürün hakkında merak ettiklerinizi Fiber shake yorumları sitemizden takip edebilir ve sorularınızı yorum olarak iletebilirsiniz.

Ürün kesinlikle sağlınıza zararlı hiçbir madde içermez. Kullanıcı yorumlarını da okuduğunuz zaman ürünün ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Fiber Shake siparişi verdiğiniz zaman ödemeyi kapıda kredi kartınızla yapabilirsiniz. Kargo ücreti ödemeden sipariş verebilir ve memnun kalmazsanız iade edebilirsiniz.