Filo Kiralama Çok Kolay

Filo kiralama: en basit şekliyle kilometre ve aylık ödeme kapsamı içinde araç kiralamaktır. Büyük, küçük işletmelerin lojistik alanındaki işlemlerini halletmeleri için finansal bir ürün olarak değerlendirilebiliriz. Büyük bir işletme iseniz lojistik işiniz yerine getirmek için filo kiralama dediğimiz finansal ürünü kullanmak işinizi kolaylaştırabilir. Bir işletme ulaşım açısından yaptığı ürünleri pazarlamak için mutlaka bir filo kiralama şirketi ile anlaşmak şirketin işleri hızlı bir şekilde ilerletmesi için iyi olacaktır.

Kurumsal Araç Kiralamak Çok Kolay

Kurumlar ulaşım işlerini yerine getirebilmek için kurumsal araç kiralama şirketlerine başvuruyorlar. Kurumlar olarak adlandırdığımız kısım devlet kurumları da olabilir. Devlet kurumlarında işlemlerin hızlı ilerlemesi için araç kiralama yöntemi çok doğru bir karar olacaktır.

· Kurumsal araç kiralama da il bazı plaka seçim imkânı var.

· 7/24 müşteri hizmeti imkânı var.

· Sınırsız araç seçim imkânı sunuluyor.

· Araç transfer hizmeti sunuluyor.

· Periyodik bakım hizmeti sunuluyor.

· Kurumsal kimlik uygulama hizmeti var.

Operasyon el Araç Kiralama Yöntemi Çok Kolay

Diğer araç kiralama yöntemlerine göre daha iyi olan operasyon el araç kiralama yönteminde kiralamış olduğunuz her araç başına aylık ödeme yapıyorsunuz. Daha çok bilgi için drd.com.tr bu internet adresini inceleyebilirsiniz.