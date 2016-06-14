Forex İle Yatırım Yapmak

Günümüzde en çok tercih edilen yatırım piyasası olan Forex oldukça aktiftir ve dinamik bir piyasadır. Bu sebeple de birçok yatırımcının tercihi olmaktadır. Sağladığı birçok avantaj ile yüksek oranlı kar elde etmek mümkün olabilmektedir. Kaldıraçlı işlemler yapılabildiğinden yatırım yapılacak paranın çok üstünde işlemler yapılabilmektedir. Bu sebeple de yüksek kar elde etmek mümkün olabilmektedir.

Forex Nedir?

En çok tercih edilen piyasa olan Forex nedir? Forex bir yatırım piyasasıdır ve ülke paralarının birbirleri olan ilişkileridir. Genel olarak döviz alıp satmak anlamına gelmektedir.

· Forex işleminde kaldıraç nedeni ile yüksek hacimli işlemler yapılabilmektedir.

· Uzun zamanlı yatırımlar yapılabileceği gibi orta ve kısa zamanda da işlemler yapılabilmektedir.

· Forex işlemlerinde alım ve satım yönünde işlemler yapılabilmektedir.

· Forex başarılı işlemler ile kısa sürede ana para katlanabilmektedir.

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