Forex Piyasasında Temkinli Davranılmalıdır!

Yüksek kar oranları sayesinde küçük miktarlarda işleme sokulan değerlerin yüksek karlarla geri alındığı Forex piyasasında aynı zamanda büyük kayıplar da kolaylıkla gerçekleşebilmektedir. Foreks piyasası uzmanları kayıpların büyük olmaması için yatırımcıları işlem yaparken daha dikkatli davranmaları ve temkinli olmaları konusunda uyarıyor.

Forex Nedir Ne İşe Yarar?

Foreign Exchange kelimelerinin baş harflerinden oluşan Forex kelimesi Türkçe anlamıyla Uluslararası Döviz Değişim Piyasası demektir. Diğer piyasalar gibi belli değerler üzerinden işlem yapılarak ilerleyen Forex piyasası yatırımcıların Forex nedir kazandırır mı gibi sorularına maruz kalıyor. Forex piyasasının diğer piyasalara göre en büyük farklarından biri Forex piyasasında döviz olarak para ve altın gibi maddelerin dışında petrol gibi emtialar da kullanılmaktadır.

Forex Piyasasında Hangi Parite Avantajlıdır?