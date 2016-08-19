Gaz Sancısı İçin Colinox

Bebeklerde özellikle ilk 6 ayda hissedilen gaz sancısı problemi, Colinox ile artık kolayca aşılabilecek bir problem haline gelmiştir. Hatta sadece bebeklerde de değil, Colinox damla çocuk ve erişkinlerde de kullanılabilmektedir. Mide işlevlerine karşı etkili olan Colinox; hava yutma, şişkinlik ve gaz sancısında kullanılmaktadır.

Ağız Yarası Tedavisi

Stomatovis ağız pomadı ve Stomotavis ağız solüsyonu ağız yarası tedavisinde kullanılmaktadır. Ağız pomadı, yapışkan özelliği sayesinde hafifçe baskı uygulandığında yara bölgesini kaplamakta ve diğer bölgelere bulaşmamaktadır. İhtiyaca göre kullanımı tekrarlanabilmektedir. Ağız solüsyonu ise, dişeti ve ağız iltihabı belirtilerini önlemek için, ağız içi boşluğunun nemli ve kaygan kalmasını sağlayan bir üründür.

Burun Spreyi İle Rahat Nefes Alın

Günümüzde çevre kirliliği ve çalışma ortamlarının havasız olması nedeniyle burun spreyi ürünlerine olan rağbet artmıştır. A ve E vitaminlerine sahip burun spreyi Rinopanteina; burun mukozasını nemlendirip, mukozanın yenilenmesine yardımcı olarak bu şikayetlerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bir diğer burun spreyi ürünü olan Narivent ise ödem oluşumunu önleyerek, burun tıkanıklığını açma amaçlı kullanılmaktadır.

Gaz sancısı, ağız yarası ya da burunda tıkanıklık şikayetlerinde demegro.com sitesinde bulunabilecek ilgili ürünler kullanılabilir.