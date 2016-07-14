Genel Blog Deyince Akla Gelen

Blog dediğimizde aklımıza genel bloglar yada kişisel bloglar gelmektedir. Genel bloglarda, dünyadan güncel olan herşey paylaşılmaktadır. Haber, Televizyon, Kadın, Moda vb. gibi konularda paylaşımlar yapılmaktadır. Kişisel bloglarda ise webmasterler kendilerini tanıtmak amacıyla kendisine özel bir web sayfasının olmasını istediği için böyle bir yola başvurmaktadırlar.



Gelelim şimdi benim kendi açmış olduğum Genel Blog sitemize. www.mezzak.com adında açmış olduğum genel blog sitesinde; Haber, Televizyon , Sağlık, Eğitim, Video, Foto Galeri, Moda, Kadın tarzında yazılar yayınlamaktayım. Henüz site daha yeni olduğu için her gün elimden geldiğince güncel konulardan ve güncel olacak şekilde içerikler girilmeye devam etmektedir. Umarım sizlerde sitemize girdiğinizde kendinize yararlı bilgiler bulabilirsiniz.



Bizimde genel blog işine girmemizde ki amaçlarımızın en başında tabikide boş vakitlerimizi hem bir uğraş içerisinde geçirmek hemde yapmış olduğumuz emeklerimizin karşılığında birşeyler kazanabilmek her webmaster gibi. Umarım herkes gibi bizde emellerimize ulaşabiliriz.



Genel blog işi genelde içerik bulmak açısında çok zor olmayan bir sektör olsada yüksek hitler ve yüksek meblalağ kazanabilmek için oldukça zor bir sektör. Çünkü piyasada oldukça sağlam ve bir o kadarda çok genel blog yayıncısı bulunmaktadır.

Bilindiği üzere bir çok webmaster işi ile uğraşan herkesin internet aleminde birden çok siteleri vardır ve bunlarla uğraş içerisindedirler. Bazı arkadaşlarımız bunu zevk için yapıyor bazıları ise yaptığı işlerin emeğinden paralar kazanıyor.