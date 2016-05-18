Geri Satın Alma Garantisi İle Araç Alma Avantajı

Gerek sıfır ve gerekse ikinci araç satın alan bireylerin aklına takılan en büyük soru ileri bir tarihte aracı elden çıkarmak istediklerinde satıp satamayacakları olgusudur. Bu nedenle özellikle ikinci el araç alınırken araç piyasaları detaylı bir şekilde araştırılır ve bu doğrultuda araç alımı gerçekleştirilir.

Bu kapsamda araç sürülüleri için yeni bir hizmete imza atan Otomobilen; geri satın alma garantisi kapsamında satın aldığınız araçları değiştirirken cazip fiyat teklifleri sunmaktadır. Bu sayede acaba aracımı satabilecek miyim endişesi olmaksızın model yükseltebilirsiniz.

Özellikle Gaziantep 2. el araba hizmetleri için büyük avantaj taşıyan bu hizmet ile araç satın alındıktan sonra aracını değiştirmek isteyen veya ihtiyaç nedeniyle aracını satmak zorunda olan bireylere maksimum kolaylık sağlanmaktadır.

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