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Gezi Adresleri

Gezi Adresleri

13 Haziran 2016 Pazartesi 20:21
Gezi Adresleri

İnsanoğlunun yeni yerler keşfetme isteği yaradılıştan bu yana sürmektedir. Bu isteği gidermek için Gezi düzenlenir. Bu geziler sayesinde gidilen yerlerin tarihi dokusu, mimarisi, insanı ve doğası keşfedilmiş olur. Yapılan seyahatler sırasında oranın kültürünü ve tarihini öğrenmenin en iyi yollarından biri de mimari eserlerini incelemektir. Bunun için müzeler ziyaret edilebilir ya da turlara dâhil olunup tarihi yapılara göz atılabilir.

Mekân Tasarımı

Açık ya da kapalı bir Mekân gerek kullanışlı olup olmaması gerekse de estetikliği açısından göz doldurmalıdır. Bir yeri gösterişli ve albenili yapan şey oranın tasarımıdır. Bu unutulmamalıdır ve bu doğrultuda yapılması gereken en doğru şey bir profesyonele başvurup kendi isteklerinizi ona belirtmek ve maddi destek sağlamaktır.

Kültür Neden Önemlidir?

Bir milletin geçmişten günümüze kalan manevi ya da maddi değerlerine Kültür denir. Bir milletin tarihi, sanatsal faaliyetleri, mimarisi, davranışları, örfleri, adetleri ve daha birçoğu bu millete geçmişten kalan bir mirastır. Bu mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere de aktarmak çok önemlidir. Çünkü kültürü olmayan bir millet düşünülemez. www.mimarizm.com sitesine girerek daha detaylı bir araştırma yapabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: Gezimekankültür

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