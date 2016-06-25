Estetik operasyonlar arasında burun estetik ameliyatlarından sonra en çok uygulanan estetik ameliyat göğüs estetiğidir. Çünkü kadınların hepsi dış görünüşlerini önemli ölçüde etkileyen göğüslerinin güzel bir görünüme sahip olmasını istemektedir. Kadınlar için dik ve dolgun göğüslere sahip olmak çok önemlidir. Bazı kadınlar doğuştan dik ve dolgun göğüslere sahip iken, bazı kadınlar daha küçük göğüslere sahip olabilir. Bunun temel nedeni de anatomik farklılıklardır. Çok küçük göğüse sahip olmak kadınları nasıl rahatsız ediyorsa aynı şekilde çok büyük göğüse sahip olmak da kadınları rahatsız eder. Çok büyük göğüsler de ameliyat ile küçültülebilir. Ayrıca zaman içinde yaşa ve yaşam koşullarına bağlı olarak da göğüs şeklinde bozulmalar meydana gelebilir. Doğum yapmak, emzirmek ve sık kilo alıp vermek göğüslerin sarkmasına ve şeklinin bozulmasına neden olur.

Göğüs estetik ameliyatları sayesinde göğüsler ile alakalı yaşanan her türlü problem çözülebilir. Göğüs sarkmaları, göğsün büyütülmesi ya da küçültülmesi ya da kanser gibi hastalıklar sonucunda kaybedilen göğsün tekrar kazanılması için göğüs estetik ameliyatları uygulanır. Türkiye’de de dünyada da en çok uygulanan estetik operasyon göğüs estetikleridir.

Göğüs estetiği sayesinde kişilerin dış görünüşleri ile alakalı yaşadıkları problemler çözüme kavuşturulur. Göğüs estetik ameliyatları ile şu problemler çözülür:

• Göğüs büyütme

• Göğüs küçültme

• Sarkan göğüslerin toparlanması

• Kaybedilen göğüs yerine protez yapılması

Göğüs Estetik Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Göğüs estetik ameliyatları düzeltilmek istenen şeye göre değişkenlik gösterir. Göğüs küçültme ameliyatları esnasında göğüste bulunan fazla yağ dokusu alınır ve göğüs daha sıkı bir hale getirilir. Bu işlem sonrasında kişi istediği gibi daha küçük ve sıkı göğüslere kavuşur. Büyük göğüsler kötü görüntünün yanı sıra sırt ağrısına da sebep olur. Bu sebeple estetik açıdan ziyade sağlık açısından da göğüs küçültme ameliyatının yapılması gerekmektedir.

Göğüs büyütme ameliyatları esnasında da göğüs içine silikon ya da meme protezi yerleştirilir. Aynı zamanda da bu işlem sırasında göğüse asimetrik bir görünüm kazandırılır. Göğüs büyütme operasyonları sayesinde de kişi istediği görünüme kavuştuğu için kendisini ruhsal açıdan daha iyi hisseder.

Göğüs sarkmalarının toparlanması işlemlerinde de yine aynı şekilde göğüse protez eklenir ya da hastanın kendi dokusu göğüs içine eklenerek göğsün tekrar oluşması sağlanır. Göğüs sakmaları daha çok hamilelik sonrasında ve yaşlanma ile birlikte ortaya çıkar. Ayrıca sık sık kilo alıp vermek de göğüslerin sarkmasına neden olur.

Göğüs estetiği yapılmadan önce başlangıçta kişilerin beklentileri ve istekleri değerlendirilir. Doktorlar da kişilerin beklentilerine ve isteklerine uygun olarak hastaya uygulayabileceklerini açıklarlar. Doktor ve hasta anlaştığı takdirde de göğüs estetik ameliyatı gerçekleştirilir.

Göğüs estetik ameliyatları sonrasında vücutta ödem birikebilir. Bu sebeple göğüs ameliyatına dair gerçek sonucu alabilmek için bir yıl gibi bir süre gerekebilir. Aynı zamanda göğüs estetik ameliyatları sonrasında doktorun tavsiye ettiği ameliyatı destekleyici korse giyilmelidir.

Göğüs estetiği hamilelik döneminde olan kadınlara uygulanamaz. Emziren kadınların da emzirme sürecinden bir yıl sonra göğüs estetik ameliyatı yaptırması uygun görülür. Çünkü göğüs ameliyatının tam bir başarı gösterebilmesi için süt kanallarının tamamen kapanması gerekmektedir.

Göğüs estetik ameliyatları son zamanlarda kadınlar kadar erkekler tarafından da tercih edilmektedir. Erkekler de yaşla ve kilo alıp vermeye bağlı olarak sarkan göğüslerini toparlatmak için estetik ameliyat uygulamaları yaptırırlar. Aynı zamanda bazı erkeklerin göğüsleri doğuştan büyüktür ve kadın anatomisi gibi bir görünüme sahip olabilir. Bu durum fiziksel açıdan bir hoşnutsuzluk yarattığı için ameliyat olmak tercih edilir.