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Güncel Bilgiler için Mimarlık Dergileri

Hemen hemen her alanda dergicilik faaliyeti gösteren yayıncılar sürekli yayınlar olmalarından kaynaklı olarak dergiler içinde güncel haberler yer verebilmektedirler.

28 Temmuz 2016 Perşembe 20:13
Güncel Bilgiler için Mimarlık Dergileri

Her geçen gün dünya üzerinde farklı noktalarda biçimi değişen mimari alan için mimarlık dergileri ile en güncel bilgilere hakim olunabilmekte bu alanda yeterlilik sağlanabilmektedir.

Eşsiz Eserleri ile Osmanlı Mimarisi

Türkiye toprakları çok eski medeniyetleri ağırladığı için pek çok devletin mimari anlayışını yansıtan mimari eserlerle dolu bir coğrafya üzerinde yer almaktadır. Bu alanda Türkiye kurulmadan önce uzun yıllar boyunca bu topraklarda hüküm sürmüş Osmanlı Devleti osmanlı mimarisi eserleri ile ülkenin dört bir tarafına yayılmıştır. Bu eserleri anlayarak mimari alanda gelişim sağlanabilir.

Uzun Ömürlü Yapılar için Restorasyon ve Koruma Kitapları

Eski zamanlarda yapılmış olan binalar doğal afetler başta olmak üzere irili ufaklı pek çok doğa olayı karşısında gücünü yitirmekte ve zamanla yıkılacak kadar dayanıksız hale gelebilmektedir. Özellikle mimari açıdan korunması gereken yerler için restorasyon ve koruma kitapları ile önlem alınabilir. Bu konuda yemkitabevi.com sitesine mutlaka göz atın.

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